Максименко назвал выступление за национальную сборную России по футболу своей мечтой

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Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко высказал мнение о конкуренции с вратарём «Краснодара» Матвеем Сафоновым в сборной России по футболу.
Максименко назвал выступление за национальную сборную России по футболу своей мечтой
  • РИА Новости

«На нашем общении конкуренция никак не сказывается. У нас рабочее общение, в основном во время сборов. Но можем написать и поздравить друг друга с днём рождения или чью-то футболку попросить, например. Как могу охарактеризовать Сафонова? Сильный конкурент. Обидно ли, что в основную сборную вызвали Матвея, а не меня? Как любому нормальному игроку, который хочет быть на вершине, исполнить мечту — а сборная — это мечта для футболиста, — конечно, мне было обидно. Но это выбор тренерского штаба. Почему вызвали не меня, наверное, не буду говорить. Лучше с этим вопросом обратиться к тренерскому штабу», — приводит слова Максименко «Матч ТВ».

Максименко и Сафонов вместе вызывались в молодёжную сборную России, при этом на ноябрьский сбор голкипер «Краснодара» получил вызов в основную национальную команду.

Ранее сообщалось, что молодёжная сборная России по футболу узнала своих соперников по групповому этапу Евро-2021.

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