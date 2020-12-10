Молодёжная сборная России по футболу узнала своих соперников по групповому этапу Евро-2021

В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка группового этапа чемпионата Европы по футболу 2021 года среди игроков до 21 года.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, молодёжная сборная России попала в группу C, где сыграет с командами Исландии, Франции и Дании.

В группу А попали сборные Венгрии, Германии, Румынии и Нидерландов. Команды Словении, Испании, Чехии и Италии — в группу B, а сборные Португалии, Хорватии, Англии и Швейцарии — в группу D.

Евро-2021 пройдёт в Венгрии и Словении. С 24 по 31 марта состоится групповой этап. Матчи групп A и C пройдут в Венгрии, а групп B и D — в Словении. Плей-офф пройдёт с 31 мая по 6 июня.

Ранее стали известны соперники сборной России U19 по первому отборочному раунду ЧЕ-2022.