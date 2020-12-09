Стали известны соперники сборной России U-19 по первому отборочному раунду ЧЕ-2022

В штаб-квартире Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка первого отборочного раунда чемпионата Европы — 2022 U-19 среди юношеских команд (игроки 2003 года рождения).

В группу 2 вместе с командой России попали сборные Германии, Греции, Фарерских островов.

Мини-турнир каждой из отборочных групп состоится в один из следующих периодов 2021 года по согласованию её участников: с 30 августа по 7 сентября, с 4 по 12 октября или же с 8 по 16 ноября. Даты и место проведения мини-турниров с участием сборной России будут известны до 22 января 2021 года.

Ранее сборная России U-17 узнала соперников по первому отборочному раунду ЧЕ-2022.