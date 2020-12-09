Сборная России U-17 узнала соперников по первому отборочному раунду ЧЕ-2022

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В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьёвка первого отборочного раунда чемпионата Европы — 2022 среди юношеских сборных U-17 (игроки до 2005 года рождения).
Сборная России U-17 узнала соперников по первому отборочному раунду ЧЕ-2022
  • РИА Новости

Соперниками сборной России в группе 6 стали команды Германии, Румынии и Сан-Марино.

Дальше пройдут обладатели первых двух мест в каждой из групп, четыре лучших команды из числа финишировавших третьими, а также Нидерланды и Испания, освобождённые от первого отборочного этапа согласно рейтингу УЕФА.

В финальной части Евро-2022 U-17, которая пройдёт в мае 2022 года, сыграют 16 команд, включая хозяйку турнира, команду Израиля. 

Ранее стало известно расписание матчей сборной России по футболу в квалификации ЧМ-2022.

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