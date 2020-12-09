Сборная России U-17 узнала соперников по первому отборочному раунду ЧЕ-2022
- РИА Новости
Соперниками сборной России в группе 6 стали команды Германии, Румынии и Сан-Марино.
Дальше пройдут обладатели первых двух мест в каждой из групп, четыре лучших команды из числа финишировавших третьими, а также Нидерланды и Испания, освобождённые от первого отборочного этапа согласно рейтингу УЕФА.
В финальной части Евро-2022 U-17, которая пройдёт в мае 2022 года, сыграют 16 команд, включая хозяйку турнира, команду Израиля.
Ранее стало известно расписание матчей сборной России по футболу в квалификации ЧМ-2022.