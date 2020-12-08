Стало известно расписание матчей сборной России по футболу в квалификации ЧМ-2022

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) обнародовала календарь матчей сборной России в квалификации чемпионата мира 2022 года.

Как сообщает пресс-служба РФС, первый матч в рамках отбора на ЧМ российская сборная проведёт 22 марта 2021 года на выезде со сборной Мальты. 27 марта сборная России на своём поле примет Словению, а 30 марта в гостях сыграет со Словакией.

Домашний матч с Хорватией запланирован на 1 сентября, после чего российская сборная 4 сентября в гостях сыграет с Кипром, а 7 сентября на своём поле примет Мальту.

8 октября сборная России дома сыграет со Словакией, а 11 октября на выезде — со Словенией.

Домашний матч с Кипром сборная России проведёт 11 ноября, а 14 ноября на выезде встретится с Хорватией.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов подвёл итоги жеребьёвки отбора ЧМ-2022 для сборной России.