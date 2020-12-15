Евсеев высказался по поводу слов Юрана о возрасте Урунова
- РИА Новости
«Про возраст Урунова мне сказать нечего. Никаких других данных, кроме паспортных. Он не выглядел старше своих лет. Для меня он был как ребёнок. Про всё остальное поговорили», — написал Евсеев в своём Instagram.
Недавно Юран заявил, что Урунов на самом деле старше заявленного возраста. После этого в «Спартаке» отметили, что не готовы воспринимать данные комментарии серьёзно.
Урунов перешёл в «Спартак» из «Уфы» нынешним летом. В его активе один гол в девяти матчах во всех турнирах. 19 декабря хавбеку исполнится 20 лет.
Ранее капитан сборной Узбекистана отреагировал на слова Юрана о возрасте Урунова.