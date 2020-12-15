Евсеев высказался по поводу слов Юрана о возрасте Урунова

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал слова наставника «СКА-Хабаровска» Сергея Юрана о том, что полузащитник московского «Спартака» Остон Урунов на самом деле старше заявленного возраста.

«Про возраст Урунова мне сказать нечего. Никаких других данных, кроме паспортных. Он не выглядел старше своих лет. Для меня он был как ребёнок. Про всё остальное поговорили», — написал Евсеев в своём Instagram.

Недавно Юран заявил, что Урунов на самом деле старше заявленного возраста. После этого в «Спартаке» отметили, что не готовы воспринимать данные комментарии серьёзно.

Урунов перешёл в «Спартак» из «Уфы» нынешним летом. В его активе один гол в девяти матчах во всех турнирах. 19 декабря хавбеку исполнится 20 лет.

Ранее капитан сборной Узбекистана отреагировал на слова Юрана о возрасте Урунова.