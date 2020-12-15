Капитан сборной Узбекистана отреагировал на слова Юрана о возрасте Урунова

Капитан сборной Узбекистана по футболу Одил Ахмедов прокомментировал слова главного тренера «СКА-Хабаровска» Сергея Юрана о том, что полузащитник московского «Спартака» Остон Урунов на самом деле старше заявленного возраста.

«Я знаю Остона Урунова очень давно. У него отец и брат тоже габаритные и мощные, это на генном уровне. Поэтому считаю, что, не зная человека, так говорить на всю страну такому человеку, как Юран, это не идёт», — цитирует Ахмедова Sport24.

Недавно Юран в эфире заявил, что Урунов на самом деле старше заявленного возраста. После этого в «Спартаке» отметили, что не готовы воспринимать данные комментарии серьёзно.

Урунов перешёл в «Спартак» из «Уфы» нынешним летом. В его активе один гол в девяти матчах во всех турнирах. 19 декабря хавбеку исполнится 20 лет.

Ранее сообщалось, что «Рубин» интересуется футболистом «Спартака» Уруновым.