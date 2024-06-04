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SZ: Байдену пришлось пойти на серьёзные уступки по «Северному потоку — 2»

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Президенту США Джо Байдену пришлось пойти на компромисс с властями ФРГ по строительству газопровода «Северный поток — 2», пишет газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на секретные документы, которые Министерство экономики страны предоставило изданию по решению суда.
SZ: Байдену пришлось пойти на серьёзные уступки по «Северному потоку — 2»
  • Gettyimages.ru
  • © Stefan Dinse

«Именно при Байдене начинаются изменения... Санкции сняты, а Nord Stream 2 AG (оператор газопровода «Северный поток — 2». — RT) избегает наказания», — приводит публикацию РИА Новости.

Журналисты напомнили, что экс-президент США Дональд Трамп был категорически против строительства газопровода, в то время как Байден хотел наладить отношения с ФРГ. При этом сам он так же критически относился к проекту.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что всё указывает на то, что взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» выгодны администрации президента США Джо Байдена.

Глава ведомства Сергей Лавров отметил, что после ЧП на «Северных потоках» бизнес из ФРГ стал перемещаться в США.

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