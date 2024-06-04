SZ: Байдену пришлось пойти на серьёзные уступки по «Северному потоку — 2»
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«Именно при Байдене начинаются изменения... Санкции сняты, а Nord Stream 2 AG (оператор газопровода «Северный поток — 2». — RT) избегает наказания», — приводит публикацию РИА Новости.
Журналисты напомнили, что экс-президент США Дональд Трамп был категорически против строительства газопровода, в то время как Байден хотел наладить отношения с ФРГ. При этом сам он так же критически относился к проекту.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что всё указывает на то, что взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» выгодны администрации президента США Джо Байдена.
Глава ведомства Сергей Лавров отметил, что после ЧП на «Северных потоках» бизнес из ФРГ стал перемещаться в США.