Президенту США Джо Байдену пришлось пойти на компромисс с властями ФРГ по строительству газопровода «Северный поток — 2», пишет газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на секретные документы, которые Министерство экономики страны предоставило изданию по решению суда.

«Именно при Байдене начинаются изменения... Санкции сняты, а Nord Stream 2 AG (оператор газопровода «Северный поток — 2». — RT) избегает наказания», — приводит публикацию РИА Новости.

Журналисты напомнили, что экс-президент США Дональд Трамп был категорически против строительства газопровода, в то время как Байден хотел наладить отношения с ФРГ. При этом сам он так же критически относился к проекту.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что всё указывает на то, что взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» выгодны администрации президента США Джо Байдена.

Глава ведомства Сергей Лавров отметил, что после ЧП на «Северных потоках» бизнес из ФРГ стал перемещаться в США.