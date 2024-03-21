Лавров: после ЧП на «Северных потоках» бизнес из ФРГ стал перемещаться в США

После диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» бизнес из Германии и других стран Европы начал перемещаться в США.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для документального проекта «Нефть».

Лавров отметил, что диверсия была прямо направлена против Германии, что признают американские аналитики.

«В результате этой диверсии, террористического акта бизнес из Германии, из других европейских стран в условиях подорожавшего газа начал перемещаться, в том числе и прежде всего в Соединённые Штаты. Стали говорить о деиндустриализации Европы», — заявил он.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что всё указывает на то, что взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» выгодны администрации президента США Джо Байдена.