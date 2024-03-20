Захарова: взрывы на «Северных потоках» выгодны администрации Байдена
- РИА Новости
Такое мнение дипломат высказала в эфире Радио Sputnik.
Как отметила Захарова, логика, основанная на убедительных фактах, свидетельствует о том, что диверсия на газопроводах была выгодна именно Белому дому.
Она добавила, что Россия на международной арене будет постоянно призывать к необходимости открытого расследования диверсии.
Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Запад не проводит расследование подрыва «Северных потоков», так как в них виноваты США и другие страны НАТО.