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Захарова: взрывы на «Северных потоках» выгодны администрации Байдена

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что всё указывает на то, что взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» выгодны администрации президента США Джо Байдена.
Захарова: взрывы на «Северных потоках» выгодны администрации Байдена
  • РИА Новости

Такое мнение дипломат высказала в эфире Радио Sputnik.

Как отметила Захарова, логика, основанная на убедительных фактах, свидетельствует о том, что диверсия на газопроводах была выгодна именно Белому дому.

Она добавила, что Россия на международной арене будет постоянно призывать к необходимости открытого расследования диверсии.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Запад не проводит расследование подрыва «Северных потоков», так как в них виноваты США и другие страны НАТО.

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