Самолёт с 23 пассажирами на борту выкатился за пределы ВПП в аэропорту Диксона

Самолёт «КрасАвиа» с 23 пассажирами на борту выкатился за пределы ВПП после посадки, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

«В аэропорту Диксона... после посадки воздушного судна Ан-26 авиакомпании «КрасАвиа»... допущено выкатывание самолёта за пределы взлётно-посадочной полосы. На борту самолёта находились 23 пассажира», — говорится в сообщении.

Транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия.

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