В Нью-Мексико, предположительно, разбился истребитель F-35

Самолёт потерпел крушение в американском штате Нью-Мексико в районе аэропорта города Альбукерке. По предварительным данным, речь идёт об истребителе F-35.

Местный телеканал KOAT отмечает, что экстренные службы прибыли на место крушения. По данным властей, на борту был лишь пилот, он госпитализирован. В соцсетях распространяется видео с места крушения, охваченного огнём.