«Такие деньги на дороге не валяются»: «Спартак» может продать Соболева в «Зенит» за рекордную сумму

Александр Соболев в летнее трансферное окно может перебраться в «Зенит» и повторить путь Артёма Дзюбы. По информации сразу нескольких источников, «Спартак» готов отпустить одного из своих ключевых исполнителей, даже если петербуржцы предложат меньшую сумму, нежели прописана у него в контракте в качестве отступных. Нужен ли габаритный форвард с хорошим чувством паса действующему чемпиону, как потенциальный переход скажется на его карьере и что делать красно-белым в случае ухода ещё одного из лидеров — в материале RT.

Нынешнее межсезонье в РПЛ получается крайне богатым на события. Не успели команды провести последний тур, как появилась масса громких новостей. Например, Матвей Сафонов со дня на день должен подписать контракт с ПСЖ. А Артём Дзюба покинул «Локомотив».

Но настоящей трансферной бомбой обещает стать переход Александра Соболева в «Зенит». По информации инсайдера Ивана Карпова, петербуржцы всерьёз намерены усилить им состав, а москвичи, в свою очередь, готовы к переговорам. Якобы сумма отступных в действующем контракте футболиста составляет €30 млн, но красно-белые рассмотрят и предложение в районе €20—22 млн. Согласно данным других источников, петербуржцы уже сделали соответствующее предложение.

Зачем Соболев нужен «Зениту»?

На первый взгляд, у действующего чемпиона нет проблем в линии атаки, хотя после ухода Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна всё было не так радужно. У Матео Кассьерры целый сезон ушёл на адаптацию, а на Ивана Сергеева Сергей Семак больше рассчитывал в качестве джокера.

Однако в завершившемся розыгрыше РПЛ колумбиец наконец стал давать результат и с 21-м голом стал лучшим бомбардиром. А во встрече с «Ахматом» вовсе оформил пента-трик. Также он трижды отличился в Кубке России. Сергеев тоже продолжал пользоваться шансами, выходя со скамейки, и во всех турнирах забил 11 мячей. Нельзя забывать и о Вильсоне Изидоре. Весной француз почти не появлялся на поле, но был выкуплен у «Локомотива».

С другой стороны, Соболев способен стать заменой Дзюбе, поскольку не только отлично пользуется антропометрическими данными и здорово смотрится в борьбе, но и очень силён в подыгрыше. Причём данное качество он развил уже в «Спартаке». В итоге за москвичей он записал себе в актив 58 голов и 32 результативные передачи. А в прошедшем сезоне стал лучшим ассистентом команды с девятью голевыми пасами.

При Гильермо Абаскале, с которым Александр потом конфликтовал, он начал не просто выходить на острие, но и оттягиваться в глубину и на фланги и оттуда разгонять атаки. Нападающий вполне может составить дуэт как с Кассьеррой, так и с Сергеевым. Тот же латиноамериканец умеет грамотно врываться в свободные зоны, где его уже будет искать новый партнёр.

К тому же нельзя забывать: данный трансфер поможет «Зениту» существенно ослабить одного из основных конкурентов. А там никогда не упускали такой возможности. В качестве примера вспоминаются переходы Мигела Данни из «Динамо» и Семака из «Рубина».

Стоит ли «Спартаку» отпускать Соболева?

Если речь действительно пойдёт о €30 млн, выбора даже у такого состоятельного клуба не будет. Нельзя забывать, что в отсутствие еврокубков отечественные коллективы остались без статьи дохода в виде поступлений от УЕФА. А €30 млн — в любом случае слишком серьёзная сумма.

Достаточно того, что трансфер станет рекордным для москвичей. Пока большие деньги они заработали лишь за переход Квинси Промеса в «Севилью» — €21 млн. Да и «Зенит» дороже брал только троих звёздных легионеров — Малкома, Халка и Акселя Витселя. Россиян за сопоставимые деньги сине-бело-голубые не приобретали никогда.

Станет ли его уход проблемой для команды?

Сложится двоякая ситуация. Если в дебютном сезоне под руководством Абаскаля форвард вышел на новый уровень и был абсолютно незаменим, то во втором сдал. Сказались и конфликты с испанцем, из-за которых футболист осенью даже попал в запас.

Казалось, с уходом тренера ситуация изменится к лучшему. Но и при Владимире Слишковиче нападающий почти в половине противостояний оставался в резерве и довольствовался выходом на замену в концовках. Хотя он принёс победу над «Динамо» в Кубке страны, открыв счёт ударом головой и ассистировав Михаилу Игнатову. В итоге в данном турнире в его активе целых пять голов в семи матчах.

В национальном первенстве статистика не настолько убедительная — те же пять мячей, но в 27 играх. Более того, весной он отличился лишь дважды. И опять пострадали бело-голубые. Вратарь Игорь Лещук фактически подарил сопернику дубль, дважды выронив снаряд из рук.

Однако представить себе нынешний «Спартак» без Соболева всё-таки сложно. При всех минусах он крайне полезен. Александр в состоянии как помочь взломать низкую оборону благодаря мощи и росту, так и плести комбинации возле чужой штрафной. В данном плане россиянин напоминает Дзюбу. Плюс он, несмотря на конфликты и споры, всегда выкладывается на 100% и полезен в прессинге.

Если Александр уйдёт, Деян Станкович останется с одним Манфредом Угальде. За костариканца зимой заплатили €13 млн, но пока он не оправдал эти траты, забив всего один мяч, да и тот — в Кубке России. Плюс вернулся из аренды в минском «Динамо» Павел Мелёшин, но он явно не усилит гранда здесь и сейчас. К тому же нельзя забывать, что летом коллектив уже лишился одного из лидеров — Георгия Джикии. Уход второго явно не скажется на нём благотворно.

Пойдёт ли на пользу смена клуба самому Соболеву?

Однозначно да. И опять не обойдётся без сравнений с Дзюбой. Тот примерно в таком же возрасте перебрался в «Зенит», стал там незаменимым бомбардиром и завоевал множество трофеев. Повторить его путь спустя девять лет вполне способен соотечественник. В «Спартаке» Соболев за четыре года взял лишь один Кубок России, тогда как в Санкт-Петербурге мог за данный отрезок собрать целую коллекцию. Что ни говори, а футболисты играют ради наград.

В качестве негативного примера можно вспомнить Зелимхана Бакаева, который также перешёл из «Спартака» в «Зенит», но в Северной столице осел в запас и вынужден был отправиться в аренду. Но вингер даже на момент трансфера не являлся безоговорочно основным в стане красно-белых. Без Александра же москвичей представить сложно.

Если же петербуржцы подпишут с ним соглашение, то явно не для того, чтобы футболист находился в резерве, особенно памятуя о его непростом характере. К слову, в пользу трансфера говорит и умение Семака работать с подобными сложными подопечными. Ведь тот же Дзюба у него находился на лидирующих ролях, пока не перестал отвечать требованиям.

Но, в отличие от Артёма, у Соболева не было жёстких конфликтов с руководством «Спартака». Да, с Абаскалем отношения не сложились, но со Станковичем они начнут с чистого листа. А потому не факт, что футболист решится на такой шаг, понимая, что навсегда станет изгоем для поклонников москвичей. Тем более петербуржцы теперь не имеют привычного бонуса в виде возможности выступать в Лиге чемпионов.

Что думают эксперты?

По мнению бывшего главного тренера «Спартака-2» Евгения Бушманова, объединить Соболева и Кассьерру в атакующий дуэт будет непросто и трансфер россиянина возможен скорее в случае ухода легионера.

«Представить их вместе сложно. Вспоминается пара Азмуна и Дзюбы, но они всё-таки разноплановые нападающие. Матео же с Александром будут дублировать друг друга. Поэтому вместе их станут выпускать разве что тогда, когда потребуется взломать насыщенную оборону. В основе — вряд ли», — объяснил специалист.

Однако он уверен, что, если «Спартаку» действительно предложат €30 млн за нападающего, это стоит как минимум рассмотреть.

«Такие деньги на дороге не валяются. Что касается невзрачной игры Александра в завершившемся сезоне, то на действиях команды в атаке весной сильно сказалась потеря Промеса. Без нидерландца она создавала меньше моментов и забивала реже. К сожалению, в составе красно-белых на сегодняшний день не так много по-настоящему результативных исполнителей. Думаю, коллектив под руководством Станковича ждёт серьёзное обновление. Наверняка нас порадуют приобретениями. Не исключено и усиление нападения. Но по степени незаменимости сравнить Соболева с Промесом нельзя», — добавил Бушманов.

Экс-президент столичного клуба Андрей Червиченко тоже не считает Александра уникальным исполнителем для красно-белых. А в то, что дружина из Северной столицы готова столько за него заплатить, не верит.

«Соболев, конечно, получше Сергеева, который пришёл в гранд примерно таким же путём — через «Крылья Советов». Но Кассьерра выглядит предпочтительнее. €30 млн за Соболева — тройная переплата. Понятно, что «Зенит» богатый и его все расчехляют на деньги. Не исключено, что мы являемся свидетелями агентских игр, чтобы выбить Александру условия получше в «Спартаке». Думаю, петербуржцев он не усилит», — заявил руководитель.

Вместе с тем он считает: если форварда всё же решат отпустить, необходимо подобрать ему адекватную замену.

«Если возьмут второго такого, как Угальде, это станет трагедией. Пока покупка костариканца, мягко говоря, себя не оправдала. Он забил всего один мяч, да и тот в Кубке России. Дороговато вышло… Если клуб ещё раз-два отчебучит подобное, будет смех на всю страну.

Соболев никогда и не являлся незаменимым исполнителем для красно-белых. Временами он был хорош и даже брал на себя функции лидера, но потом подугас. Сказался то ли конфликт с Абаскалем, то ли уход друга Джикии. Александр не мог не спроецировать данную ситуацию на себя. В завершившемся сезоне он никак себя не проявил. Да и моложе Соболев не становится. С каждым годом его функциональное состояние будет только хуже. Это объективное положение вещей. Клубу вообще надо задуматься о смене половины состава», — заключил Червиченко.