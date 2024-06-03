Metaratings: «Спартак» может рассмотреть предложения по Соболеву от €20—22 млн

«Спартак» планирует рассматривать предложения по нападающему Александру Соболеву.

По информации Metaratings, столичный клуб готов вести переговоры по форварду при предложении от €20—22 млн.

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, сумма отступных у Александра в контракте со «Спартаком» для российских клубов составляет €30 млн.

В текущем сезоне Соболев провёл за команду 34 матча, забил десять мячей и отдал девять результативных передач.

Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее Абаскаль тепло попрощался со «Спартаком».