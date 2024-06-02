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Абаскаль тепло попрощался со «Спартаком»

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Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль впервые прокомментировал своё увольнение из московского клуба.
Абаскаль тепло попрощался со «Спартаком»
  • Gettyimages.ru

«Я просто хочу поблагодарить вас, спартаковская семья. Путь, который мы прошли вместе, навсегда останется в моей памяти. Я покинул команду с осознанием того, что каждый божий день отдавал все свои силы клубу!» — написал Абаскаль в соцсетях.

Он также поблагодарил игроков, болельщиков и руководство команды.

14 апреля «Спартак» объявил об отставке испанского специалиста с поста главного тренера команды. Он возглавлял её с 2022 года. Исполняющим обязанности был назначен Владимир Слишкович. Позже клуб объявил, что команду в следующем сезоне будет тренировать Деян Станкович.

Ранее Франко Камоцци заявил, что уход Абаскаля пошёл на пользу «Спартаку».

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