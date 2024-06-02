Абаскаль тепло попрощался со «Спартаком»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль впервые прокомментировал своё увольнение из московского клуба.

«Я просто хочу поблагодарить вас, спартаковская семья. Путь, который мы прошли вместе, навсегда останется в моей памяти. Я покинул команду с осознанием того, что каждый божий день отдавал все свои силы клубу!» — написал Абаскаль в соцсетях.

Он также поблагодарил игроков, болельщиков и руководство команды.

14 апреля «Спартак» объявил об отставке испанского специалиста с поста главного тренера команды. Он возглавлял её с 2022 года. Исполняющим обязанности был назначен Владимир Слишкович. Позже клуб объявил, что команду в следующем сезоне будет тренировать Деян Станкович.

Ранее Франко Камоцци заявил, что уход Абаскаля пошёл на пользу «Спартаку».