Камоцци: уход Абаскаля пошёл на пользу «Спартаку»

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался об увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды.

«Уход Абаскаля пошёл на пользу «Спартаку», с команды упал груз. Руководство клуба поступило правильно, но они опоздали с решением», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

14 апреля «Спартак» объявил об отставке Абаскаля с поста главного тренера команды. Он возглавлял команду с 2022 года.

В настоящий момент красно-белые занимают четвёртое место в турнирной таблице, набрав 38 очков.

Ранее Франко Камоцци заявил, что Абаскалю не следовало становиться тренером.