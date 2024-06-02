Чемпионский характер: «Зенит» вырвал победу у «Балтики» на 95-й минуте в суперфинале Кубка России и оформил требл

«Зенит» в «Лужниках» одержал волевую победу над «Балтикой» в суперфинале Кубка России и оформил дебютный требл в истории клуба. В первом тайме игра шла на встречных курсах, но если петербуржцы свои моменты не реализовали, то калининградцы одним воспользовались в разящей контратаке, которую точным ударом завершил Алекс Фернандес. После перерыва преимущество подопечных Сергея Семака возросло и в какой-то момент стало подавляющим. В итоге сначала Нино первым сориентировался во вратарской на добивании и сравнял счёт на 81-й минуте, а затем Нуралы Алип замкнул навес Андрея Мостового и вырвал победу на 95-й.сравнял счёт на 81-й минуте, а затем Нуралы Алип замкнул навес Андрея Мостового и вырвал победу на 95-й.

Завершившийся сезон получился для «Зенита» не самым простым. В РПЛ он допустил множество осечек и лишь в последнем туре взял титул. Однако именно сейчас команда получила возможность оформить дебютный требл: добавить к победам в чемпионате и Суперкубке триумф в Кубке страны.

При этом Сергей Семак никогда не скрывал, что считает данный турнир второстепенным и часто выставлял на его матчи резерв. Неудивительно, что во главе со специалистом петербуржцы выиграли его лишь раз — в 2020-м, когда им досталась лёгкая сетка, а в финале пришлось сойтись с поднявшимися из Первой лиги «Химками».

Спустя четыре года история повторилась. Пусть на пути к решающему противостоянию пришлось сломить сопротивление «Динамо», «Спартака» и ЦСКА, в Суперфинале ждала скромная «Балтика».

«Остался один турнир. Когда есть выбор между чемпионатом и Кубком, мы всегда делаем его в пользу чемпионата. В воскресенье на поле выйдут сильнейшие», — пообещал Семак.

Калининграды же вовсе могли стать вторым коллективом в истории после «Тосно», покинувшим элитный дивизион, но взявшим Кубок. Правда, судьба команды из Ленинградской области сложилась печально — спустя пару месяцев она прекратила существование. Будущее «моряков» не столь туманное.

«Важно показать свой лучший матч. Надеюсь, удача окажется на нашей стороне. Рассчитываем на поддержку стадиона. У меня нет переживаний. Забыли чемпионат. Выбросили из головы», — подчеркнул главный тренер Сергей Игнашевич.

К слову о поддержке. Несмотря на не самую громкую вывеску, на трибунах «Лужников» собралось более 45 тысяч зрителей.

Что касается составов, слова Семака не разошлись с делом. В основу попали все сильнейшие за исключением травмированного Дугласа Дос Сантоса. Игнашевич же выпустил в старте в том числе Данилу Козлову. Воспитанник петербуржцев зимой перебрался в Калининград на постоянной основе и стал одним из главных открытий весенней части сезона. А на последнем рубеже расположился герой встречи со «Спартаком» Евгений Латышонок, которого СМИ отправляют как раз в «Зенит».

Первый тайм во многом напомнил стартовую половину финала Лиги чемпионов с той разницей, что андердог реализовал свой момент. Казалось, «Балтике» сходу придётся отбиваться, но в дебюте она неожиданно сама прижала фаворита к воротам. И даже был свой выход один на один, как накануне на «Уэмбли». Только если Карим Адейеми не смог перехитрить Тибо Куртуа, то Алекс Фернандес перебросил Дениса Адамова, но голкипера подстраховал вынесший мяч с ленточки Нино.

Тут же после подачи корнера Луна, воспользовавшись скидкой партнёра, из пределов вратарской пробил выше. Одних угловых калининградцы подали около пяти штук. Они включили повышенные обороты и не позволяли соперникам выходить даже за центральную линию.

Но сил действовать в таком ключе хватило ненадолго. Звоночком к изменению характера игры послужил опаснейший контрвыпад сине-бело-голубых. Клаудиньо от лицевой выполнил мягкий пас под удар абсолютно свободному Ивану Сергееву, а тот каким-то чудом не попал в створ.

В дальнейшем уже петербржцы владели подавляющим преимуществом, а оппоненты вынуждены были отбиваться. Подопечные Семака плели комбинации на чужой половине и активно менялись позициями, стремясь запутать визави. И это работало — периодически удавалось находить бреши в линии из пяти защитников.

Но для Латышонка противостояние со «Спартаком» словно не заканчивалось. Он ещё до перерыва совершил несколько сейвов, а больше всего насолил Матео Кассьерре. В одном из эпизодов лучший бомбардир завершившегося розыгрыша РПЛ вырвался с ним почти один на один, ушёл в сторону и пробил с острого угла, но вратарь в прыжке выручил. А чуть позже колумбиец мощно выстрелил низом в противоход, однако Латышонок успел сложиться.

А когда сложилось впечатление, что гол «Зенита» — дело времени, счёт открыла «Балтика». «Моряки» совершили отбор на своей половине и провели идеальную контратаку. Виталий Лисакович разогнался по центру и отдал пас направо Козлову. А тот выполнил прострел во вратарскую на Алекса Фернандеса, которому оставалось не промахнуться по пустым.

Семак был настолько недоволен действиями подопечных, что в перерыве произвёл двойную замену. Места Сергеева и Страхини Эраковича заняли Вячеслав Караваев и Густаво Мантуан. При этом Семак не стал отходить от расстановки с тремя центральными защитниками.

Фаворит помчался вперёд ещё большими силами, но едва не пропустил. Лисакович в чужой штрафной подработал себе мяч под рабочую правую ногу и мощно пробил из-под опекуна. Но Денис Адамов среагировал и перевёл снаряд в стойку.

Также по теме В ожидании изменений: «Зенит» снова стал чемпионом, но заставил задуматься о необходимости перестройки «Зенит» одержал победу в чемпионской гонке РПЛ и в шестой раз подряд завоевал золотые медали. При этом провёл один из самых неровных...

В дальнейшем атаковали уже только футболисты «Зенита». И нельзя сказать, что соперники оборонялись образцово. Напротив, они допускали разрывы между линий, в которые врывались петербуржцы. Но чудеса продолжал творить Латышонок. По истечении часа он спас команду ещё дважды. Сначала вытащил мяч из-под перекладины после удара Артура, а затем лицом отразил выстрел Клаудиньо.

Однако давление сине-бело-голубых нарастало. Да и Семк проводил своевременные замены. В частности, он выпустил Александра Ерохина, сравнявшего счёт в первой финальной встрече Пути РПЛ с ЦСКА. И именно ветеран помог восстановить равновесие. После его единоборства в штрафной мяч отскочил к Венделу, и тот с линии штрафной благодаря рикошету не оставил шансов Латышонку. Радовались действующие чемпионы недолго. Пообщавшись с коллегами на VAR, Сергей Карасёв отправился к монитору. Изучив эпизод, он отменил гол, поскольку Ерохин задел по ноге Александра Жирова.

Другая команда в такой ситуации могла бы окончательно сдаться, но только не «Зенит». Напротив, петербуржцы пошли вперёд в полном составе. «Моряки» же заметно устали и стали играть на отбой. Игнашевич пытался изменить ход встречи заменами и, в частности бросил в бой защитника Натана Гассама.

Однако на 81-й минуте сине-бело-голубые всё-таки добились своего благодаря удачному стандарту. После удара Караваева мяч с линии вынес Дмитрий Рыбчинский. Но Нино помешать оказаться первым на добивании не сумел никто.

На этом «Зенит» не остановился и, почувствовав слабину со стороны оппонента, надавил с ещё большим усилием, не желая доводить дело до серии пенальти. И надо же такому случиться, что как и в решающем противостоянии РПЛ с «Ростовом», коллектив вырвал волевую победу. Только на этот раз он умудрился сделать это на 95-й минуте. Свежему Андрею Мостовому позволили сделать подачу с левого фланга, а набежавший Нуралы Алип с линии вратарской головой отправил снаряд в сетку.

Таким образом, дружина Семака опять проявила характер во встрече, где у неё получалось немногое, и всё-таки оформила долгожданный требл. Попутно она, в пятый раз взяв Кубок России, вышла на третье место в истории по данному показателю и теперь уступает только ЦСКА (8) и «Локомотиву» (9).

«Балтику» же остаётся лишь пожалеть. Она была близка к тому, чтобы сотворить удивительную сенсацию и громко хлопнуть дверью после вылета из РПЛ, но немного не хватило сил.