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Орлов — о лимите на легионеров в РПЛ: игроки с российскими паспортами деградируют

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Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о лимите на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Все тренеры говорят, что плохо. Я тоже говорю, что плохо. Все чиновники говорят: нет, у нас тогда в сборной никого не будет. Сегодня эти, у которых русские паспорта, они же деградируют как футболисты. Они сидят на скамейке и курят тихо», — отметил Орлов во время интервью на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

На данный момент в лиге действует лимит, согласно которому каждый клуб может заявить на сезон до 13 иностранных футболистов. При этом на поле могут одновременно выйти не более восьми легионеров.

Ранее Орлов раскритиковал работу бывшего владельца «Спартака» Федуна.

 

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