Орлов раскритиковал работу бывшего владельца «Спартака» Федуна

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о работе экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна в московском клубе.

«Образец граблей — это Федун. 18 лет руководил «Спартаком», потратили бешеные деньги — особенно на агентов, которые поставляли неизвестно кого и чего. И за 18 лет 17 главных тренеров! Это насмешка над профессией», — сказал Орлов в подкасте на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

За время правления Федуна в «Спартаке» на должности главного тренера работали такие специалисты, как Дмитрий Аленичев, Валерий Карпин, Унаи Эмери, Станислав Черчесов, Микаэль Лаудруп, Невио Скала, Александр Старков, Владимир Федотов, Унаи Эмери и другие.

22 августа 2022 года Леонид Федун покинул должность президента московского клуба. Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена». За время управления Федуна клуб становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Ранее Губерниев высказался о назначении Станковича на пост главного тренера «Спартака».