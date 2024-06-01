Митрофанов назвал футбольную столицу России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов поделился мнением о том, какой город является футбольной столицей России.

«Футбольная столица там, где находится чемпион страны. Говорить, что в одну сторону есть перекос, нельзя. Да, «Зенит» шесть раз подряд выигрывал чемпионат страны. Правильно говорить — футбольная столица в Санкт-Петербурге. Но это не означает, что на огромной футбольной карте России нет важных и знаковых для футбола мест», — сказал Митрофанов «Спорт-Экспрессу».

«Зенит» обыграл «Ростов» со счётом 2:1 и завоевал золотые медали Российской премьер-лиги (РПЛ) в шестой раз подряд. «Краснодар» занял второе место в турнирной таблице РПЛ, а «Динамо» расположилось на третьей строчке.

Ранее Беглов поздравил «Зенит» с новым чемпионским титулом.