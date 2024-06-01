Роковой автогол Ботаки-Иобомы и бесполезный дубль Бегича: «Пари НН» остался в РПЛ, «Урал» уступил место «Акрону»

«Урал» обыграл «Акрон» во втором стыковом матче за право принять участие в следующем сезоне РПЛ, но не сохранил прописку в элитном дивизионе. На гол Андреса Понсе дублем ответил центральный защитник Силвие Бегич. В концовке екатеринбуржцы устроили штурм чужих владений и упустили несколько стопроцентных моментов. В свою очередь, «Пари НН» в Туле реабилитировался за домашнее поражение от «Арсенала» и победил с нужным счётом. При этом решающим стал автогол Эрвинга Ботаки-Иобомы, который и в предыдущей встрече поразил собственные ворота.

Исторический успех «Акрона»

После первого стыкового матча за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне «Урал» оказался в крайне незавидном положении. Он пропустил дома два безответных мяча от «Акрона» и вынужден был творить чудо на выезде. Чтобы хоть как-то встряхнуть футболистов, в руководстве пошли на крайние меры и отправили в отставку главного тренера Виктора Гончаренко. Его пост в качестве исполняющего обязанности занял Евгений Аверьянов.

«Неужели никому не понятно, с чем связано увольнение?! Причины понятны — в результатах. Давать работать Виктору Михайловичу и дальше, до конца сезона и стыков, не было никакого резона. И так для всех понятная ситуация: «Урал» борется за сохранение прописки в РПЛ, и будет делать это и во втором матче, но уже без Гончаренко», — объяснил президент клуба Григорий Иванов.

В итоге данное решение не помогло, хотя екатеринбуржцы были близки к камбэку. Но по первому тайму такое впечатление не сложилось. Гости владели мячом, однако тольяттинцы не только спокойно оборонялись, не позволяя соперникам ничего создавать, но и регулярно организовывали куда более перспективные контратаки. Лишь чудом Алексей Мамин не пропустил. Например, уже в дебюте Никита Глушков убежал с ним почти один на один, но защитник в подкате в последний миг подстраховал вратаря. Чуть позже он сам справился с неприятным выстрелом Кирилла Данилина из правого угла штрафной.

Поэтому, когда Андрес Понсе сразу после перерыва открыл счёт, это неожиданностью не стало. Впрочем, основные лавры вправе забрать себе Данилин. Это он протащил снаряд по правому флангу, уйдя сразу от двоих опекунов, сместился в центр и своевременным пасом нашёл партнёра. А тот аккуратным ударом отправил мяч в дальний.

Казалось, шансы фаворита на спасение нулевые, да у него и по-прежнему мало что получалось. Однако коллектив в очередной раз продемонстрировал характер. Помогли и рокировки. В частности, на поле появились сразу два нападающих — Эрик Бикфалви и Рай Влут. Но настоящей находкой стала отправка вперёд высокого центрального защитника Силвие Бегича. В завершившемся розыгрыше РПЛ он забил пять мячей и установил личный рекорд, а в мае вовсе оформил дебютный дубль в карьере в противостоянии с «Оренбургом».

В Жигулёвске боснийцу удалось повторить данное достижение. Сначала он после заброса из глубины кивком головы пробил точно в дальний угол без шансов для Сергея Волкова. А затем, воспользовавшись скидкой Бикфалви, вовсе продавил оппонента как заправский форвард и не оставил шансов голкиперу.

Чтобы сравнять счёт по сумме двух матчей, надо было забивать ещё. Футболисты «Акрона» ожидаемо занервничали и прижались к воротам. И у гостей было два реальных шанса отличиться. Самый явный упустил Бикфалви. После того как Марат Бокоев махнул мимо мяча, румын оказался в штрафной с глазу на глаз с Волковым, но тот своевременно сократил дистанцию и парировал выстрел в упор. А на 97-й минуте чудо едва не сотворил Бегич. Он воспользовался кроссом с правого края, но головой немного не попал в дальний угол.

Таким образом, «Урал», проведший в элитном дивизионе 11 сезонов подряд, вылетел. Частный же ФК «Акрон», созданный лишь шесть лет назад, дебютирует в РПЛ. В 2023-м он знатно пошумел в Кубке России, а теперь получил шанс проявить себя в Премьер-лиге.

Судьбоносное спасение «Пари НН»

«Пари НН» тоже начал стыки с домашней осечки, уступив «Арсеналу». Однако перед ним стояла более простая задача — отыграть разницу в один мяч. И с ней команда справилась ещё в первом тайме.

Впрочем, дебют полностью остался за туляками. Они проводили одну атаку за другой и упустили несколько моментов. Особенно запомнился сейв Артура Нигматуллина ногой после выстрела Джонатана Окоронкво в ближний.

Также по теме В ожидании изменений: «Зенит» снова стал чемпионом, но заставил задуматься о необходимости перестройки «Зенит» одержал победу в чемпионской гонке РПЛ и в шестой раз подряд завоевал золотые медали. При этом провёл один из самых неровных...

Но постепенно нижегородцы перехватили инициативу. Теперь уже они вели осаду чужих ворот. Они пытались проводить быстрые выпады по флангам и навесами искали в чужой штрафной Зе Турбо. В итоге данная тактика полностью сработала уже на 18-й минуте. Правда, отличился не африканец.

Подключившийся к атаке по левому краю Маттео Стаматов выполнил отличную подачу, а Кирилл Боженов, пришедший с противоположного, спокойно в касание пробил в дальний. Возможно, Никита Кокарев справился бы с угрозой, но небольшой рикошет сделал удар неберущимся. Впоследствии гости могли забивать ещё. Чего стоит хотя бы эпизод, когда Кокарев парировал выстрел в упор после углового, а Никита Ермаков на добивании не попал в створ.

Ближе к перерыву «канониры» стали действовать смелее, ведь счёт их не устраивал. Особенно активен был быстрый Окоронкво, пару раз опасно убегавший к чужим воротам. Немного везения не хватило и Эрвингу Ботаке-Иобоме, в предыдущей встрече поразившему как свои, так и чужие ворота. Он подставил голову под удар Артёма Суханова с линии штрафной и чуть-чуть не попал в дальний.

Однако ему же было суждено стать главным антигероем противостояния. По истечении часа защитник отметился ещё одним автоголом. На этот раз Кирилл Боженов выполнил подачу с правого фланга, а Ботака-Иобома, пытаясь опередить Зе Турбо, отправил мяч в сетку.

Шокированные подопечные Александра Сторожука долго не могли прийти в себя, но вынуждены были идти в атаку. Правда, получалось у команды немногое. Нижегородцы спокойно сели в оборону, как часто делали в завершившемся сезоне, и перекрыли все свободные зоны и подходы. Главное, совершенно не было пространства у Окоронкво. Но даже в такой ситуации у него имелся подход. После прострела справа нигериец почти с линии вратарской толком не попал по мячу.

Зато гости получили возможность убегать в быстрые контрвыпады, чем с удовольствием пользовались. Очень здорово вышел на замену молодой Максим Шнапцев, который на бровке своими скоростными рывками буквально задёргал опекунов. Небольшой ложкой дёгтя стала лишь жёлтая карточка за грубый подкат. Без горчичника за споры с арбитром не обошёлся и главный тренер «Пари НН» С0аша Илич. А в концовке его подопечные при каждой удобной возможности тянули время.

В итоге было добавлено целых девять минут, но «канониры» не сумели предложить ничего, кроме забросов верхом в чужую штрафную, с которыми спокойно справлялись Нигматуллин и защитники.

Таким образом, «Пари НН», в отличие от «Урала», сумел совершить камбэк и остался в элитном дивизионе. Однако в следующем сезоне РПЛ примут участие сразу три новые команды: махачкалинское «Динамо», «Химки» и «Акрон».