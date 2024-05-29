Крушение фаворитов: «Урал» и «Пари НН» проиграли дома первые стыковые матчи за право остаться в РПЛ

«Урал» и «Нижний Новгород» потерпели сенсационные домашние поражения в первых стыковых матчах за право принять участие в следующем сезоне РПЛ. Екатеринбуржцы позволили «Акрону» дважды отличиться в середине второго тайма и не смогли организовать даже подобие навала. В свою очередь, нижегородцы не справились с «Арсеналом», ещё до перерыва дважды пропустив после розыгрыша угловых. При этом единственный гол в ворота гостей стал результатом рикошета от ноги Эрвинга Ботака-Иобомы.

Стыковые матчи давно превратились в неотъемлемую часть РПЛ. Все привыкли, что в концовке сезона команды, занявшие 13—14-е места в Премьер-лиге, встречаются с коллективами, расположившимися на третьей — четвёртой позициях в Первой лиге, за право сыграть в элите. На этот раз болельщики получили два непредсказуемых противостояния.

В паре «Урал» — «Акрон» екатеринбуржцы заслуженно считались фаворитами. Они обладали не только намного более мощным составом, который портал Transfermarkt оценивает почти в два раза дороже, но и несравнимым опытом. Тольяттинцы же, хотя и пошумели в Кубке России, впервые в истории поднялись в топ-4 Первой лиги.

Хозяевам уже в дебюте удалось подтвердить свой статус фаворита. Затяжная атака завершилась мощным выстрелом Ибраима Сиссе со входа в штрафную. А рикошет от ноги защитника сделал его неберущимся. Однако, изучив повтор, судейская бригада гол отменила. Выяснилось, что Алексей Ионов, находясь в офсайде, перекрывал обзор Сергею Волкову.

В дальнейшем соперники действовали предельно аккуратно. Больше мячом владели подопечные Виктора Гончаренко, но без особого обострения. Запомнился разве что эпизод, когда Гильерме Шеттине, сыграв в стенку с партнёром, едва не выскочил на рандеву с вратарём, но в последний миг в подкате ситуацию разрядил защитник. Гости же, поначалу игравшие смело, отошли в оборону и практически не переходили середину поля. Илья Помазун откровенно скучал на последнем рубеже.

Однако во втором тайме «шмелей» ждал холодный душ, хотя ничто не предвещало беды. Инициатива оставалась на их стороне. Удалось даже создать опасный момент. После подачи с левого края Шеттине чудом не замкнул дальнюю штангу, пробив выше с пары метров. В попытках дожать неуступчивый «Акрон» Гончаренко произвёл замены и бросил в бой Илью Ишкова и Алексея Каштанова. Казалось, ещё немного — и тольяттинцы дрогнут.

Но вместо этого они реализовали первый же момент. Гости заработали угловой, и Неманья Анджелкович, воспользовавшись навесом партнёра, опередил высокого Силвие Бегича в штрафной и отправил мяч в сетку. Не успели болельщики хозяев прийти в себя, как «подарок» им сделал Помазун. Он не сумел прервать подачу слева в штрафную и лишь отбил мяч прямо на Кирилла Данилина, который по пустому створу не промахнулся.

Чтобы возродить интригу, у «Урала» оставалось больше 20 минут, но из команды будто выпустили воздух. В компенсированное время она не только не сократила отставание, но и пропустила третий гол. Только вышедший на замену Максим Болдырев замкнул прострел Абу-Саида Эльдарушева. Однако быстро выяснилось, что последний упустил мяч за лицевую.

Но это не сильно испортило настроение дружине Заурбека Тедеева, сделавшей широкий шаг по направлению к дебюту в РПЛ. Екатеринбуржцам же в ответном противостоянии предстоит совершить чудо.

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Куда больше интриги было в паре «Нижний Новгород» — «Арсенал». Во-первых, туляки являются одной из мощнейших дружин Первой лиги. Во-вторых, их соперники весной угодили в затяжной кризис и в последних десяти матчах национального первенства набрали всего два очка. Не помогла и замена Сергея Юрана на Сашу Илича на тренерском мостике. С другой стороны, нижегородцам не привыкать спасаться в стыках: год назад они оказались сильнее «Родины».

Игра действительно стартовала ужасно для пока ещё представителя элитного дивизиона. «Канониры» быстро заработали угловой, и его подача завершилась точным ударом Максима Кайнова уже на второй минуте матча. Ответ хозяев получился стремительным, причём не обошлось без помощи соперников. Кирилл Боженов выполнил подачу справа, а Эрвинг Ботака-Иобома необъяснимым образом срезал мяч в собственные ворота.

В дальнейшем инициативой владел фаворит. Однако туляки спокойно оборонялись, практически не оставляя свободных зон на своей половине. Удары если и следовали, то с дальней дистанции. Куда больше было стычек и фолов. Контрвыпады «Арсенала» смотрелись даже интереснее. Чего стоит хотя бы эпизод, когда Артур Нигматуллин в кошачьем прыжке вытащил мяч после выстрела Джонатана Окоронкво.

Неудивительно, что по истечении получаса подопечные Александра Сторожука опять вырвались вперёд. И снова им на помощь пришёл угловой. Исправиться же за грубую ошибку удалось Ботака-Иобоме. Его выстрел головой получился настолько мощным, что вратарь не справился.

Во второй половине коллектив Илича вынужден был идти вперёд, но позиционные атаки явно не очень ему удавались. Футболисты в основном катали мяч по полю с такой скоростью, что оппоненты успевали спокойно занять свои места. Моменты если и возникали, то скорее вопреки. Например, в одном из эпизодов Никита Кокарев в эффектном броске перевёл мяч в перекладину после сложнейшего выстрела Константина Кучаева с отскоком от газона и рикошетом.

А с появлением Николоза Кутателадзе хозяева перешли на расстановку с двумя нападающими. Однако Сторожук ответил своими рокировками и выбором схемы с тремя центральными защитниками. Более того, Окоронкво в контрвыпаде едва не поставил точку. Он, оттеснив от мяча Кирилла Гоцука на фланге, ворвался в штрафную, но не сумел перехитрить Нигматуллина. Тот умудрился рукой парировать его выстрел.

«Нижнему Новгороду» же, как и «Уралу», даже не удалось организовать финальный штурм, если не брать в расчёт неточный удар головой в исполнении Гоцука после подачи углового.

Ответные матчи в обеих парах пройдут 1 июня.