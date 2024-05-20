Агент Помазуна: психологически Илье тяжеловато бороться за выживание в «Урале»
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«Нет такого, что Тороп получил травму, значит, Помазун возвращается. Вообще, Илья принадлежит ЦСКА, у него трёхлетний контракт. В первую очередь с ЦСКА надо договариваться. Психологически ему тяжеловато бороться за выживание в «Урале». Будем стараться найти варианты или в Европе, или в России. Интерес к нему есть», — приводит слова Сафонова РИА Новости.
Напомним, что Помазун принадлежит ЦСКА. 27-летний игрок проводит сезон в «Урале» на правах аренды. В текущем сезоне футболист провёл за клуб 33 матча во всех турнирах, пропустил 48 мячей и восемь раз сыграл на ноль.
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