«Арсенал» на выезде обыграл «Пари НН» в первом переходном матче за право участия в РПЛ

Тульский «Арсенал» в гостях обыграл нижегородский «Пари НН» в первом переходном матче за право на участие в Российской премьер-лиге сезона-2024/25 и стал второй командой из Первой лиги, обыгравшей соперника из РПЛ.

Встреча, проходившая на арене «Нижний Новгород», завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Все голы в этом матче были забиты ещё в первом тайме: уже на 2-й минуте отличился хавбек «Арсенала» Максим Кайнов. Через шесть минут благодаря автоголу Эрвинга Ботаки-Иобомы нижегородцы сумели сравнять счёт, однако всё тот же Ботака-Иобома на 33-й минуте забил ещё раз, но уже в ворота соперника, установив окончательный счёт в матче.

Ответная игра между командами пройдёт в Туле 1 июня.

Ранее «Акрон» на выезде обыграл «Урал» в первом переходном матче за право участия в РПЛ.