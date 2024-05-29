«Акрон» на выезде обыграл «Урал» в первом переходном матче за право участия в РПЛ
- РИА Новости
Встреча, проходившая на «Екатеринбург Арене», завершилась со счётом 2:0.
В первом тайме хозяева сумели забить, однако после просмотра VAR главный арбитр встречи Василий Казарцев отменил взятие ворот.
Во втором игровом отрезке забивали только гости: сначала отличился защитник Неманья Анджелкович, для которого этот гол стал вторым за тольяттинский клуб, а затем преимущество «Акрона» удвоил хавбек Кирилл Данилин.
Ответная игра между командами пройдёт в Жигулёвске 1 июня.
Ранее Руслан Пименов назвал фаворитов стыковых матчей.