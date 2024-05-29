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«Акрон» на выезде обыграл «Урал» в первом переходном матче за право участия в РПЛ

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Тольяттинский «Акрон» в гостях обыграл екатеринбургский «Урал» в первом переходном матче за право на участие в Российской премьер-лиге сезона-2024/25.
«Акрон» на выезде обыграл «Урал» в первом переходном матче за право участия в РПЛ
  • РИА Новости

Встреча, проходившая на «Екатеринбург Арене», завершилась со счётом 2:0.

В первом тайме хозяева сумели забить, однако после просмотра VAR главный арбитр встречи Василий Казарцев отменил взятие ворот. 

Во втором игровом отрезке забивали только гости: сначала отличился защитник Неманья Анджелкович, для которого этот гол стал вторым за тольяттинский клуб, а затем преимущество «Акрона» удвоил хавбек Кирилл Данилин. 

Ответная игра между командами пройдёт в Жигулёвске 1 июня. 

Ранее Руслан Пименов назвал фаворитов стыковых матчей. 

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