«Акрон» на выезде обыграл «Урал» в первом переходном матче за право участия в РПЛ

Тольяттинский «Акрон» в гостях обыграл екатеринбургский «Урал» в первом переходном матче за право на участие в Российской премьер-лиге сезона-2024/25.

Встреча, проходившая на «Екатеринбург Арене», завершилась со счётом 2:0.

В первом тайме хозяева сумели забить, однако после просмотра VAR главный арбитр встречи Василий Казарцев отменил взятие ворот.

Во втором игровом отрезке забивали только гости: сначала отличился защитник Неманья Анджелкович, для которого этот гол стал вторым за тольяттинский клуб, а затем преимущество «Акрона» удвоил хавбек Кирилл Данилин.

Ответная игра между командами пройдёт в Жигулёвске 1 июня.

Ранее Руслан Пименов назвал фаворитов стыковых матчей.