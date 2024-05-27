Пименов назвал фаворитов стыковых матчей
- globallookpress.com
- © Павел Кашаев
«Урал» — фаворит в противостоянии с «Акроном», а вот «Арсенал» побьётся. У Нижнего Новгорода было много крупных поражений, а это может морально подкосить. Приоритет я отдаю РПЛ», — цитирует Пименова «Матч ТВ».
Из РПЛ сыграют «Пари НН» и «Урал», Первую лигу представят «Акрон» и «Арсенал». Матчи пройдут 29 мая и 1 июня.
Напомним, что напрямую в РПЛ вышли «Химки» и махачкалинское «Динамо». В Первую лигу вылетели «Балтика» и «Сочи».
Ранее сообщалось, что определено расписание стыковых матчей между клубами РПЛ и Первой лиги.