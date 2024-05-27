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Пименов назвал фаворитов стыковых матчей

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Бывший игрок сборной России Руслан Пименов назвал фаворитов переходных матчей за право остаться в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Пименов назвал фаворитов стыковых матчей
  • globallookpress.com
  • © Павел Кашаев

«Урал» — фаворит в противостоянии с «Акроном», а вот «Арсенал» побьётся. У Нижнего Новгорода было много крупных поражений, а это может морально подкосить. Приоритет я отдаю РПЛ», — цитирует Пименова «Матч ТВ».

Из РПЛ сыграют «Пари НН» и «Урал», Первую лигу представят «Акрон» и «Арсенал». Матчи пройдут 29 мая и 1 июня.

Напомним, что напрямую в РПЛ вышли «Химки» и махачкалинское «Динамо». В Первую лигу вылетели «Балтика» и «Сочи».

Ранее сообщалось, что определено расписание стыковых матчей между клубами РПЛ и Первой лиги.

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