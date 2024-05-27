Награды Тюкавина, признание Лички и память об Уткине: чем запомнилась премия «Герои РПЛ»

В Центре кино «Мосфильм» состоялась премия «Герои РПЛ», на которой были отмечены ярчайшие футболисты завершившегося сезона. Победу сразу в трёх номинациях одержал Константин Тюкавин. Помимо него, из «Динамо» номинировали главного тренера Марцела Личку. Призы получили и два исполнителя «Краснодара» — вратарь Матвей Сафонов и хавбек Эдуард Сперцян. «Приз имени Василия Уткина» остался у Константина Генича. В память о журналисте прозвучал его голос, а все присутствующие поднялись со своих мест и аплодировали.

Церемония «Герои РПЛ» стала ярким завершением сезона-2023/24. Любопытно, что в КХЛ такое мероприятие проводится не первый год, в то время как в футболе — лишь во второй раз. Новшество быстро прижилось и полюбилось. Причём, в отличие от хоккея, лучших решили собрать уже на следующий день после матчей заключительного тура.

К сожалению, некоторые отправились отдыхать или решать личные дела и не смогли присутствовать. Например, сразу два исполнителя «Краснодара», получившие номинации (Матвей Сафонов и Эдуард Сперцян), ограничились отправлением видеороликов со словами благодарности. Зато некоторые динамовцы, в том числе главный герой вечера Константин Тюкавин и наставник Марцел Личка, приехали, несмотря на упущенное чемпионство.

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Важно, что все соблюдали строгий дресс-код. Некоторые позволили себе лишь небольшие отклонения. Тот же Тюкавин с одноклубником Бителло выбрали белые кеды. Бразилец вдобавок надел футболку аналогичного цвета. А Максим Глушенков не только надел чёрные ботинки и бабочку, но и захватил зонтик, который оказался очень кстати. При этом многие прибыли со своими вторыми половинками: те же Тюкавин, Глушенков, Наир Тикнизян и Матео Кассьерра.

Стартовала церемония с вручения неспортивных наград. Так, «Лучший Match Day сезона» отправилась «Ростову» за проект «Хип-хоп на Дону». «Лучшее промо» досталось «Динамо» за презентацию Луиса Чавеса. А «Нижний Новгород» отметили за мерч.

Отдельно необходимо выделить и «Приз имени Василия Уткина» лучшему комментатору сезона. В память о журналисте в зале прозвучал его голос, а все присутствующие поднялись со своих мест и зааплодировали. Сама же статуэтка осталась у Константина Генича, получившего её и в 2023-м. Теперь он не преминул уколоть одного из конкурентов.

«В прошлом году, когда я стоял на сцене, сказал, что допустил меньше всех ошибок, поэтому я на сцене. В этом произошло то же самое. Весь год мой друг и коллега Дима Шнякин меня подтравливал на данную тему. Но я снова здесь, Дим, а ты в зале. Поэтому сиди и отплёвывайся», — в шутку обратился к нему триумфатор.

А самым медийным футболистом опять стал игрок «Локомотива». Вслед за Артёмом Дзюбой отметили Тикнизяна, который также прибыл с супругой — телеведущей Яной Ромашкиной. Причём вручила ему приз певица Ольга Бузова. Она воспользовалась шансом и поиронизировала на тему своего брака с другим бывшим игроком железнодорожников, Дмитрием Тарасовым.

«Смотрите, ребята, есть простой вариант, как стать самым медийным футболистом. Можно просто жениться на самой популярной девушке страны Бузовой. Можно даже не уметь играть в футбол при этом, даже развестись, закончить футбольную карьеру и при этом остаться медийным», — пошутила она.

После этого ведущие Сабина Актерина и Дмитрий Губерниев перешли непосредственно к спортивным наградам. Открытием сезона признали Аббосбека Файзуллаева из ЦСКА, а лучшим молодым игроком — Никиту Салтыкова из «Крыльев Советов».

Как уже говорилось, сразу две номинации ушли спортсменам «Краснодара», не сумевшим приехать в столицу. Сафонова, который, судя по данным СМИ, в ближайшее время пополнит состав ПСЖ, назвали лучшим вратарём, а Сперцяна — полузащитником. Среди защитников равных не оказалось капитану «Зенита» Дугласу дос Сантосу. Выйдя на сцену, травмированный бразилец извинился за отсутствие голоса (настолько сильно переживал за партнёров в матче заключительного тура с «Ростовом»).

Куда интереснее было, кто поднимется на вершину среди нападающих, ведь на это претендовали забившие по 15 мячей в РПЛ Тюкавин и Джон Кордоба, а также Александр Соболев. Символично, что вручал эту награду лучший бомбардир последней регулярки КХЛ Николай Голдобин. В итоге Тюкавин всё же опередил конкурентов. Пользуясь случаем, он поздравил жену с днём рождения.

«Спасибо огромное всем, кто голосовал, переживал и верил в нас и меня в частности. Жаль, конечно, что накануне «Динамо» не удалось добиться положительного результата. Но у нас всё ещё впереди. А эту награду я не могу не разделить с партнёрами по команде. Без них я бы не стоял сейчас здесь», — заявил форвард.

В «Динамо» отправился и приз лучшему тренеру, который достался Личке. Причём объявил его имя другой именитый специалист-легионер, Массимо Каррера, успевший завоевать золото со «Спартаком». К чести чеха, в первую очередь он упомянул своих конкурентов — Владимира Ивича и Валерия Карпина.

«Сами видите, меня немного трясёт. Но эта награда не моя, а коллектива. Футболисты выручили тренера. Тюка, Бита, вы здесь. Большое спасибо вам! Я человек, которому иногда тоже приходится непросто. Хочу поблагодарить также свою супругу за терпение. Спасибо брату, который также находится здесь и помогает мне в «Динамо», — высказался наставник бело-голубых.

Если в большинстве номинаций у болельщиков были поводы поспорить, то лучший бомбардир Кассьерра и лучший ассистент Глушенков получили свои статуэтки на безальтернативной основе. Венесуэлец 21 раз поразил ворота оппонентов, россиянин же 16 раз ассистировал партнёрам.

При этом за самый эффектный результативный пас отметили не его, а Фёдора Чалова. Была номинирована эффектная голевая передача пяткой форварда ЦСКА на Милана Гаича в дерби как раз с железнодорожниками.

«По значимости для меня это не самый главный голевой пас. Наиболее важный имел место уже в текущем году. Большое спасибо команде. Всё-таки там надо было ещё забить. Хотел бы пожелать всем быть более раскрепощёнными, не загонять себя в рамки, играть в футбол и любить его», — отметил нападающий.

Без пятки не обошлось и в номинации «Самый яркий гол». Именно таким образом Тюкавин поразил ворота «Сочи». Во второй раз поднявшись на сцену, исполнитель «Динамо» предположил, что вряд ли когда-либо ещё соорудит такой шедевр.

«Гол получился действительно хороший. Но Дмитрий Скопинцев забил в ворота «Рубина» не хуже. Когда я увидел, что мяч залетел в ворота, был в шоке. Даже не понял, как так получилось. Просто сделал свою работу. На тренировках, конечно, бывало всякое, но в игре такое, думаю, больше не пройдёт», — подчеркнул Тюкавин.

Тут же между ним и Губерниевым состоялся забавный диалог.

— Не ставьте на себе крест. Россия видела — пускай Европа тоже увидит. Согласны со мной?

— Согласен.

— В добрый путь!

На этом Тюкавин решил не останавливаться и оформил своеобразный хет-трик. Его признали не только лучшим нападающим минувшего сезона РПЛ, но и футболистом вообще. Главную награду Константин получил из рук президента лиги Александра Алаева и, несмотря на обидную развязку для своей команды, не упустил возможности пошутить.

«Видимо, Бог любит троицу. Три награды. Третье место. Больше нечего сказать. Надеюсь, в следующем году будем первыми», — заключил форвард.