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Слишкович заявил, что поражение «Спартака» от «Балтики» в Кубке России стало самым сложным моментом

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Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович рассказал о самом сложном моменте во главе команды.
Слишкович заявил, что поражение «Спартака» от «Балтики» в Кубке России стало самым сложным моментом
  • РИА Новости

«Самый сложный момент — поражение в Кубке России от «Балтики». Я считаю, что мы заслуживали большего в той игре. Но, к сожалению, это футбол, так бывает. Однако это большой опыт. В тот момент было непросто, но надо идти дальше», — приводит слова Слишковича «Матч ТВ».

В финале Пути регионов Кубка России «Спартак» уступил «Балтике» со счётом 0:1.

Тренер был назначен исполняющим обязанности после увольнения Гильермо Абаскаля. Позже его утвердили главным тренером из-за регламента РФС. Специалист продолжит работу в штабе, а команду возглавит Деян Станкович.

Ранее Слишкович подвёл итоги своей работы во главе красно-белых.

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