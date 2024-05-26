Слишкович заявил, что поражение «Спартака» от «Балтики» в Кубке России стало самым сложным моментом
- РИА Новости
«Самый сложный момент — поражение в Кубке России от «Балтики». Я считаю, что мы заслуживали большего в той игре. Но, к сожалению, это футбол, так бывает. Однако это большой опыт. В тот момент было непросто, но надо идти дальше», — приводит слова Слишковича «Матч ТВ».
В финале Пути регионов Кубка России «Спартак» уступил «Балтике» со счётом 0:1.
Тренер был назначен исполняющим обязанности после увольнения Гильермо Абаскаля. Позже его утвердили главным тренером из-за регламента РФС. Специалист продолжит работу в штабе, а команду возглавит Деян Станкович.
Ранее Слишкович подвёл итоги своей работы во главе красно-белых.