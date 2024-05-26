Слишкович: оставляю новому тренеру здоровую команду
- РИА Новости
«Был непростой момент, когда я начал с командой работать. Было много проблем. И теперь я оставляю новому тренеру здоровую команду», — цитирует Слишковича «Матч ТВ».
Напомним, что тренер был назначен исполняющим обязанности после увольнение Гильермо Абаскаля. Позже его утвердили главным тренером из-за регламента РФС. Специалист продолжит работу в штабе, а команду возглавит Деян Станкович.
Ранее сообщалось, что команды из Москвы не могут стать чемпионами России уже шесть лет.