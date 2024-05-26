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Слишкович: оставляю новому тренеру здоровую команду

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Главный тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович подвёл итоги своей работы во главе красно-белых.
Слишкович: оставляю новому тренеру здоровую команду
  • РИА Новости

«Был непростой момент, когда я начал с командой работать. Было много проблем. И теперь я оставляю новому тренеру здоровую команду», — цитирует Слишковича «Матч ТВ».

Напомним, что тренер был назначен исполняющим обязанности после увольнение Гильермо Абаскаля. Позже его утвердили главным тренером из-за регламента РФС. Специалист продолжит работу в штабе, а команду возглавит Деян Станкович.

Ранее сообщалось, что команды из Москвы не могут стать чемпионами России уже шесть лет.

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