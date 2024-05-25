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Команды из Москвы не могут стать чемпионами России уже шесть лет

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Санкт-петербургский «Зенит» стал обладателем золотых медалей Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2023/24.
Команды из Москвы не могут стать чемпионами России уже шесть лет
  • РИА Новости

Эта победа стала для подопечных Сергея Семака шестой подряд в национальных первенствах. 

Таким образом, клубы из столицы не брали золотые медали РПЛ с 2018-го, когда завоевать чемпионский титул сумел «Локомотив» под руководством Юрия Сёмина

В прошлом сезоне железнодорожники опередили в таблице другие московские клубы — ЦСКА и «Спартак», которые заняли второе и третье место соответственно.

При этом в первые 15 розыгрышей чемпионата России золотую серию столичных коллективов прервал только «Спартак-Алания» из Владикавказа в 1995-м.

Ранее сообщалось, что «Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд. 

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