Бомбардир «Динамо», распасовщик «Локо» и вратарь «Краснодара»: лучшие российские игроки РПЛ сезона-2023/24

Завершившийся сезон РПЛ стал лучшим в карьере Константина Тюкавина. Нападающий «Динамо» записал на свой счёт 15 голов и девять передач, попутно установив клубный рекорд по продолжительности результативной серии в XXI веке. Не менее ярко выступил Максим Глушенков, который стал лучшим ассистентом Премьер-лиги и повторил достижение Дмитрия Лоськова и Халка, а в дерби с ЦСКА трижды помог отличиться партнёрам. В свою очередь, Матвей Сафонов стал лучшим по ряду ключевых показателей и укрепился в статусе сильнейшего российского голкипера, а в ключевой встрече сезона оформил важнейший сухарь.

Константин Тюкавин

На протяжении последних лет нападающий «Динамо» входил в число самых перспективных российских футболистов. Начиная с момента своего дебюта в ноябре 2020 года он постепенно наращивал обороты и уже в прошлом сезоне смог навязать серьёзную конкуренцию опытному Фёдору Смолову. А в минувшем он раскрылся окончательно, застолбив за собой место в основе. Уже в третьем туре Константин Тюкавин оформил дубль и помог москвичам взять верх над «Зенитом», а с конца октября и вовсе принялся штамповать один гол за другим. Сначала выдал серию из пяти матчей с забитыми мячами, а весной отличился в шести встречах подряд. Тем самым он установил рекорд клуба по продолжительности результативной серии в XXI веке. И всё это до наступления 22-летия (21 год 234 дня). В менее зрелом возрасте такое удавалось лишь Вильсону Изидору (21 год 233 дня) и Александру Кержакову (19 лет 231 день).

Однако на этом достижения Тюкавина не заканчиваются. Здесь и две награды лучшему игроку месяца в РПЛ (больше, чем у кого-либо в сезоне), и вторая строчка в гонке бомбардиров. И всё это в ключевой момент первенства, когда бело-голубые всерьёз включились в борьбу за главный трофей.

В этом контексте можно вспомнить и победный мяч «Зениту», до предела обостривший борьбу за золотые медали, и шедевральный удар пяткой в ворота «Сочи», и точный выстрел вкупе с пасом в важнейшем противостоянии с «Балтикой». Да, сейчас принято считать Николя Нгамалё главным творцом того камбэка. Но не стоит забывать, что ассистировал камерунцу не кто иной, как россиянин. И благодаря этому он вышел на вторую строчку в списке лучших распасовщиков Премьер-лиги (девять).

В итоге Тюкавин входит в число главных претендентов на звания как лучшего нападающего сезона, так и футболиста чемпионата РПЛ, а некоторые и вовсе называют его сильнейшим игроком страны. И это при Александре Головине и Алексее Миранчуке, первый из которых является лидером «Монако», а второй на днях взял первый трофей после перехода в «Аталанту». И не исключено, что уже в скором времени Константин составит им компанию в списке российских легионеров. В последнее время активно говорят об интересе к нему со стороны как лиссабонской «Бенфики», так и мадридского «Атлетико».

И сейчас это кажется вполне обоснованным. Ведь Тюкавин не просто форвард, а краеугольный камень в построениях Марцела Лички, определяющий всю игру коллектива. Как показывает статистика, он хорош как в завершении, так и в подыгрыше, а также приносит огромную пользу своей работой без мяча. И при этом имеет огромное поле для прогресса, ведь по-прежнему очень молод. И если Константин решит остаться в России хотя бы ещё на один год, то наверняка будет одним из главных претендентов на звание лучшего бомбардира.

Максим Глушенков

Прорывным этот год стал и для новоиспечённого лидера «Локомотива». Да, ранее он уже успел блеснуть в «Крыльях Советов» и провёл более чем достойный первый сезон в составе железнодорожников, но в чемпионате-2023/24 вышел на качественно новый уровень. Максим Глушенков не только второй раз за карьеру забил семь голов, но также разразился 16 результативными передачами, с большим отрывом заняв первое место в гонке ассистентов и повторив рекорд РПЛ, принадлежавший Дмитрию Лоськову и Халку.

Кроме того, в прошедшем первенстве Глушенков был своего рода палочкой-выручалочкой красно-зелёных. Ведь они не потерпели ни одного поражения в тех матчах, где хавбек набирал баллы за результативность (десять побед, шесть ничьих), и во многом благодаря именно его впечатляющему выступлению здорово смотрелись во второй половине турнира. Весной «Локомотив» набрал 22 очка (больше только у «Динамо» — 24) и финишировал на высоком, четвёртом месте.

Что касается главных хайлайтов сезона, то особняком стоят два события. Во-первых, шикарный гол в ворота «Сочи», когда Глушенков ухитрился не только укротить мяч после не самого удобного паса Наира Тикнизяна, но и вонзить его в самую девятку. Во-вторых, ассистентский хет-трик в дерби с ЦСКА. Всё началось с роскошного заброса на Илью Самошникова, продолжилось то ли ударом, то ли передачей на Евгения Морозова, а завершилось филигранной закидушкой на Лукаса Фассона.

Матвей Сафонов

На первый взгляд может показаться, что кандидатура основного голкипера «Краснодара» выглядит не такой однозначной. Да, концовку чемпионата очень здорово провёл Александр Максименко, многих поразил Евгений Латышонок, а Юрий Дюпин и Александр Беленов и вовсе оформили по девять сухарей, не уступив звёздному коллеге. Но всё же именно Матвей Сафонов демонстрировал наиболее стабильную и уверенную игру на протяжении года и стал одной из причин того, что «быки» до последнего боролись за золотые медали РПЛ.

Также по теме «Матвею надо принять важное и правильное решение»: стоит ли Сафонову переходить в ПСЖ Матвей Сафонов может продолжить карьеру в «Пари Сен-Жермен». По данным СМИ, французский клуб ищет дублёра для Джанлуиджи Доннаруммы и...

По итогам первенства он занял первое место в лиге по абсолютному большинству ключевых показателей. Речь идёт о проценте сейвов (80,6%), пропущенных голах в среднем за 90 минут (0,85), матчах на ноль (девять) и победах (16). Хотя оборону чёрно-зелёных нельзя было назвать непроходимой, иначе Матвей не лидировал бы и по количеству сейвов (103), почти на десяток опережая трио в лице Ильи Лантратова, Николая Сысуева и того же Латышонка (все — по 95).

Что немаловажно, Сафонов оставлял свои ворота на замке не только во встречах с середняками и аутсайдерами, но и с лидерами РПЛ. В первой половине чемпионата он отстоял на ноль в матчах с ЦСКА и «Спартаком», а самый важный сухарь оформил в «золотой» игре с «Динамо» в 30-м туре. Тем самым Матвей помешал бело-голубым впервые за 48 лет завоевать трофей, а «быкам» помог взять серебро. При этом он успел проявить себя и в качестве ассистента: в 21-м туре отдал голевую передачу на Эдуарда Сперцяна и стал лишь вторым голкипером «Краснодара», которому удалось подобное. До него эта планка покорялась Андрею Синицыну в 2012 году.

Судя по всему, успехи Сафонова оценили за рубежом. Иначе как объяснить интерес к нему со стороны «Пари Сен-Жермен», о котором говорят на протяжении последних дней. И если всё это так и не останется на уровне слухов, то Матвей станет первым российским вратарём, получившим шанс проявить себя в одном из сильнейших клубов Европы. Похвастаться таким не могли ни Игорь Акинфеев, ни Вячеслав Малафеев с Сергеем Овчинниковым.