Тюкавин признан лучшим игроком сезона 2023/24 в РПЛ

Константина Тюкавина из «Динамо» признали лучшим игроком сезона-2023/24 Российской премьер-лиги.

Награду вручили на премии «Герои РПЛ» в Москве.

На награду также претендовали Максим Глушенков («Локомотив»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА), Срджан Бабич («Спартак»), Александр Максименко («Спартак»), Ираклий Квеквескири («Факел»), Матео Кассьерра («Зенит»), Евгений Латышонок («Балтика») и Джон Кордоба («Краснодар»).

Также гол Тюкавина в ворота «Сочи» признан лучшим в РПЛ в сезоне.

Ранее сообщалось, что Личка признан лучшим тренером РПЛ в сезоне-2023/24.