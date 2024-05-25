«Чемпионат»: «Пари НН» рассматривает кандидатуру Черчесова на пост главного тренера
Как сообщает «Чемпионат», в клубе Черчесова высоко ценят.
4 мая «Пари НН» объявил о назначении Саши Илича на пост главного тренера команды.
На данный момент «Пари НН» находится в зоне стыковых матчей. Команда идёт на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ с 29 очками.
В заключительном туре чемпионата страны нижегородцы сыграют с «Крыльями Советов».
Ранее сообщалось, что лидеры «Пари НН» проигнорировали неформальную встречу Илича.