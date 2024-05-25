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«Чемпионат»: «Пари НН» рассматривает кандидатуру Черчесова на пост главного тренера

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Руководство «Пари НН» рассматривает Станислава Черчесова в качестве кандидата на пост главного тренера, если клуб останется в РПЛ.

Как сообщает «Чемпионат», в клубе Черчесова высоко ценят.

4 мая «Пари НН» объявил о назначении Саши Илича на пост главного тренера команды.

На данный момент «Пари НН» находится в зоне стыковых матчей. Команда идёт на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ с 29 очками.

В заключительном туре чемпионата страны нижегородцы сыграют с «Крыльями Советов».

Ранее сообщалось, что лидеры «Пари НН» проигнорировали неформальную встречу Илича.

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