RT в Telegram
Подпишись

«Акрон» проиграл «Уралу», однако сумел впервые в истории пробиться в РПЛ

Короткая ссылка
Тольяттинский «Акрон» на своём поле уступил екатеринбургскому «Уралу» (1:2) во втором переходном матче за право на участие в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2024/25, но по сумме двух матчей сумел пробиться в элитный российский дивизион.
«Акрон» проиграл «Уралу», однако сумел впервые в истории пробиться в РПЛ
  • РИА Новости

Напомним, в первом раунде двухматчевого противостояния тольяттинцы были сильнее на выезде со счётом 2:0. Таким образом, общий счёт после игры в Жигулёвске — 3:2 в пользу подопечных Заура Тедеева.

В сегодняшней игре в составе хозяев отличился Андрес Понсе (47-я минута), однако дубль Сильвие Бегича на 74-й и 79-й минутах принёс гостям победу.

Тольяттинский коллектив будет проводить домашние матчи на «Солидарность Самара Арене», являющейся домашним стадионом самарских «Крыльев Советов».

Ранее сообщалось, что президент «Урала» назвал имя возможного главного тренера команды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить