«Акрон» проиграл «Уралу», однако сумел впервые в истории пробиться в РПЛ

Тольяттинский «Акрон» на своём поле уступил екатеринбургскому «Уралу» (1:2) во втором переходном матче за право на участие в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2024/25, но по сумме двух матчей сумел пробиться в элитный российский дивизион.

Напомним, в первом раунде двухматчевого противостояния тольяттинцы были сильнее на выезде со счётом 2:0. Таким образом, общий счёт после игры в Жигулёвске — 3:2 в пользу подопечных Заура Тедеева.

В сегодняшней игре в составе хозяев отличился Андрес Понсе (47-я минута), однако дубль Сильвие Бегича на 74-й и 79-й минутах принёс гостям победу.

Тольяттинский коллектив будет проводить домашние матчи на «Солидарность Самара Арене», являющейся домашним стадионом самарских «Крыльев Советов».

Ранее сообщалось, что президент «Урала» назвал имя возможного главного тренера команды.