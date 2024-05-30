Президент «Урала» назвал имя возможного главного тренера команды

Президент «Урала» Григорий Иванов назвал тренера, который будет готовить команду к стыковому матчу с «Акроном» после увольнения Виктора Гончаренко.

«К ответному матчу с «Акроном» команду будет готовить Евгений Аверьянов. Может ли он стать главным тренером? Я не Нострадамус, всё может быть», — цитирует Иванова РИА Новости.

Сегодня «Урал» объявил об отставке Гончаренко с поста главного тренера.

Накануне команда на своём поле уступила «Акрону» со счётом 0:2 в рамках первого переходного матча за право остаться в РПЛ. Вторая игра пройдёт 1 июня.

Ранее сообщалось, что команды РПЛ впервые за десять лет проиграли оба первых стыковых матча.