Команды РПЛ впервые за десять лет проиграли оба первых стыковых матча

Команды Российской премьер-лиги (РПЛ) впервые за десять лет проиграли оба первых стыковых матча коллективам из Первой лиги.

Екатеринбургский «Урал» на своём поле уступил тольяттинскому «Акрону» со счётом 0:2, а нижегородский «Пари НН» также в домашнем матче проиграл тульскому «Арсеналу» (1:2).

Последний раз подобное происходило в сезоне-2013/14, когда «Уфа» крупно обыграла «Томь» (5:1), а «Торпедо» взяло верх над «Крыльями Советов».

Десять лет назад по итогам переходных матчей обе команды из ФНЛ завоевали право на повышение.

Ответные стыковые матчи сезона-2023/24 состоятся 1 июня.

Ранее губернатор Самарской области поздравил «Акрон» с победой над «Уралом» в первом переходном матче.