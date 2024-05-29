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Губернатор Самарской области поздравил «Акрон» с победой над «Уралом» в первом переходном матче

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил тольяттинский «Акрон» с победой над «Уралом» в первой встрече в рамках переходных матчей за право участия в Российской премьер-лиге в следующем сезоне.
Губернатор Самарской области поздравил «Акрон» с победой над «Уралом» в первом переходном матче
  • РИА Новости

«Поздравляю «Акрон» и болельщиков команды с важнейшей победой! Остался ещё один шаг до цели, которую клуб перед собой поставил — выйти в РПЛ. Уверен, поддержка родных трибун будет как никогда горячей», — приводит слова Азарова официальный Telegram-канал клуба. 

Встреча, проходившая на «Екатеринбург Арене», завершилась со счётом 2:0, а ответная игра между командами пройдёт в Жигулёвске 1 июня. 

Ранее Руслан Пименов назвал фаворитов стыковых матчей. 

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