«Пари НН» остался в РПЛ, обыграв по сумме двух матчей «Арсенал»

«Пари НН» одержал победу над тульским «Арсеналом» во втором переходном матче за право остаться в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Встреча на стадионе «Арсенал» в Туле завершилась со счётом 2:0 (по сумме — 3:2).

Забитым мячом в составе победителей отметился Кирилл Боженов на 18-й минуте. Автором автогола на 56-й минуте стал игрок хозяев Эрвинг Ботака-Иобома.

Таким образом, «Пари НН» сохранил прописку в РПЛ в следующем сезоне, а «Арсенал» продолжит участие в Первой лиге.

Ранее сообщалось, что «Акрон» проиграл «Уралу», однако сумел впервые в истории пробиться в РПЛ.