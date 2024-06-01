«Пари НН» остался в РПЛ, обыграв по сумме двух матчей «Арсенал»
- РИА Новости
Встреча на стадионе «Арсенал» в Туле завершилась со счётом 2:0 (по сумме — 3:2).
Забитым мячом в составе победителей отметился Кирилл Боженов на 18-й минуте. Автором автогола на 56-й минуте стал игрок хозяев Эрвинг Ботака-Иобома.
Таким образом, «Пари НН» сохранил прописку в РПЛ в следующем сезоне, а «Арсенал» продолжит участие в Первой лиге.
Ранее сообщалось, что «Акрон» проиграл «Уралу», однако сумел впервые в истории пробиться в РПЛ.