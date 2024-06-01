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Агент Помазуна заявил, что обсудит будущее вратаря «Урала» после игры с «Акроном»

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Алексей Сафонов, агент вратаря «Урала» Ильи Помазуна, высказался о будущем своего клиента.
Агент Помазуна заявил, что обсудит будущее вратаря «Урала» после игры с «Акроном»
  • РИА Новости

«Сегодня решающая для «Урала» игра. Завтра уже будем что-то комментировать. Пока я Илью не дёргаю, как вы это себе представляете, когда он играет. Все разговоры по будущему будут после сегодняшней игры», — цитирует Сафонова «Чемпионат».

Как сообщает Metaratings.ru, интерес к Помазуну проявляют «Химки» и «Рубин». Клубы РПЛ потеряли своих основных голкиперов и готовы усилить вратарскую позицию.

Напомним, что Помазун принадлежит ЦСКА. 27-летний игрок проводит сезон в «Урале» на правах аренды. В сезоне-2023/24 футболист провёл за клуб 34 матча во всех турнирах, пропустил 50 мячей и восемь раз сыграл на ноль.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал увольнение Виктора Гончаренко с поста наставника «Урала».

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