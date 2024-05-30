Сёмин — об увольнении Гончаренко из «Урала»: не вижу логики
«Таких решений очень много. То же самое было в «Пари НН» и в других командах. Я не вижу логики в этой ситуации», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».
Сегодня «Урал» объявил об отставке Гончаренко с поста главного тренера.
Накануне команда на своём поле уступила «Акрону» со счётом 0:2 в рамках первого переходного матча за право остаться в РПЛ. Вторая игра пройдёт 1 июня.
Ранее сообщалось, что президент «Урала» назвал имя возможного главного тренера команды.