«Урал» объявил об отставке Гончаренко с поста главного тренера

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко покинул свой пост.

«Мы благодарим Гончаренко за почти два года, проведённых в Екатеринбурге. Но с сожалением констатируем: выполнить задачу на первый стыковой матч не удалось. Команде нужны перемены», — цитирует президента клуба Григория Иванова пресс-служба «Урала».

Сообщается, что готовить команду ко второму стыковому матчу с «Акроном» будет Евгений Аверьянов.

Накануне «Урал» на своём поле уступил «Акрону» со счётом 0:2 в рамках первого переходного матча за право остаться в РПЛ. Вторая игра пройдёт 1 июня.

Ранее сообщалось, что команды РПЛ впервые за десять лет проиграли оба первых стыковых матча.