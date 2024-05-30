«Урал» объявил об отставке Гончаренко с поста главного тренера
«Мы благодарим Гончаренко за почти два года, проведённых в Екатеринбурге. Но с сожалением констатируем: выполнить задачу на первый стыковой матч не удалось. Команде нужны перемены», — цитирует президента клуба Григория Иванова пресс-служба «Урала».
Сообщается, что готовить команду ко второму стыковому матчу с «Акроном» будет Евгений Аверьянов.
Накануне «Урал» на своём поле уступил «Акрону» со счётом 0:2 в рамках первого переходного матча за право остаться в РПЛ. Вторая игра пройдёт 1 июня.
Ранее сообщалось, что команды РПЛ впервые за десять лет проиграли оба первых стыковых матча.