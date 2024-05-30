В ожидании изменений: «Зенит» снова стал чемпионом, но заставил задуматься о необходимости перестройки

«Зенит» одержал победу в чемпионской гонке РПЛ и в шестой раз подряд завоевал золотые медали. Однако провёл один из самых неровных сезонов за последние годы и показал худший результат с 2018 года по числу как набранных очков, так и забитых голов. И тем самым дал повод задуматься о необходимости проведения изменений в составе и приобретении новых, не лишённых мотивации исполнителей.

В РПЛ завершилась одна из самых драматичных и зрелищных чемпионских гонок в истории. Вплоть до последнего тура на золото претендовали сразу три команды, а наибольшие шансы на успех имело «Динамо», не финишировавшее первым с далёкого 1976 года. Правда, итог получился довольно предсказуемым, если брать в расчёт результаты последних первенств страны. «Зенит» воспользовался осечкой конкурента и в шестой раз подряд выиграл турнир, повторив рекорд «Спартака» как по продолжительности победной серии, так и общему числу трофеев.

Да, можно много говорить о том, что в этом сезоне перед болельщиками предстала одна из худших версий «Зенита» за последние годы. Отчасти это правда, и подтверждением можно считать как количество набранных очков (57), так и разницу забитых и пропущенных мячей (52:27). В последний раз в послужном списке петербуржцев было так мало аж шесть лет назад. Кстати, именно тогда они в последний раз не стали чемпионами, заняв лишь пятую строчку в таблице РПЛ.

Если посмотреть на индивидуальные показатели, то сдали практически все ключевые исполнители. Такое нельзя сказать разве что про Матео Кассьерру. Если год назад тот испытывал колоссальные проблемы с реализацией и лишь дважды огорчил вратарей РПЛ, то в этом записал себе в актив 21 гол и стал лучшим бомбардиром чемпионата. Правда, до результата Малкома всё равно не дотянул. Перед своим отъездом в Саудовскую Аравию тот наколотил аж 23 мяча.

Что касается других представителей сине-бело-голубых, то они выглядели похуже. Если в прошлом сезоне отметку в 10 очков по системе «гол + пас» преодолели сразу шестеро, то в этот раз — всего трое. Компанию Кассьерре составили Клаудиньо и Вендел (оба — по 4 + 8), хотя первый ещё год назад набрал 14 (5 + 9). Зато солидно сбавил Сергеев, забивший лишь шесть раз вместо десяти, вдвое меньше очков «настрелял» Густаво Мантуан (2 + 3), а Андрей Мостовой и вовсе ограничился четырьмя (3 + 1). Хотя ещё год назад он располагался на четвёртом месте в списке самых результативных футболистов «Зенита» и мог похвастаться восемью мячами и пятью ассистами.

И несмотря на некий кризис, нельзя спорить с тем, что «Зенит» по-прежнему оставался самым сбалансированным коллективом лиги и демонстрировал высокий уровень футбола. Достаточно взглянуть на разницу между ожидаемыми забитыми и пропущенными голами, по которой равным им не было. Например, пусть «Динамо» и создавало больше, но в обороне уж слишком много позволяло противниками и зачастую «горело» на этом. Проблемы на своей половине поля испытывал и «Краснодар», пусть половину сезона им руководил прагматичный Владимир Ивич. Поэтому как бы ни впечатляли москвичи своими камбэками, а «быки» — преображением, однозначно сильнейшими в этот год они не были.

Безусловно, тогда логичным будет вопрос: «Почему же «Зенит» лишь на одно очко опередил своих соперников?». И причин тому может быть несколько. Во-первых, не стоит списывать со счетов такой фактор, как отсутствие удачи. Да, именно это зачастую может мешать классным командам добиваться успеха.

Если брать вторую половину чемпионата, то по делу они не смогли обыграть лишь «Спартак» и «Динамо», во встрече с которым выглядели откровенно беззубо впереди и толком ничего не создали у ворот Антона Шунина. При этом тот же ЦСКА и «Факел» они пусть и ненамного, не превзошли в плане создания опасных моментов, а в матчах с «Рубином» и «Крыльями Советов» и вовсе были наголову сильнее. Однако реализовать своё преимущество не сумели и взяли в этих четырёх матчах всего два очка.

Во-вторых, налицо проблемы с мотивацией у ряда лидеров, явно пересидевших на одном месте. Если тот же Кассьерра продемонстрировал колоссальный прогресс и подтвердил свой высокий уровень, то о признанных звёздах петербуржцев такого сказать нельзя. Рвать жилы явно не пытались ни Вендел с Клаудиньо, о чём отъезде на родину говорится на протяжении пары последних лет, ни Вильмар Барриос с Дугласом Сантосом.

С учётом всего вышесказанного, выступление «Зенита» в этом году лучше всего можно охарактеризовать такой фразой: «Не так плохо, как казалось. Не так хорошо, как хотелось». Очевидно, от гегемона российского футбола и самого дорогостоящего коллектива по версии Transfermarkt ждали гораздо большего и рассчитывали, что он без проблем станет первым. Но на деле всё вышло не так однозначно. И хотя в этот раз петербуржцы фактически повторили прошлогодний трюк «Баварии» и всё же остались на вершине, в будущем их могут ждать серьёзные перемены.

Каждая чемпионская команда имеет свой цикл. И складывается впечатление, будто у нынешнего «Зенита» он подходит к концу. И в нынешнем виде он уже не сможет так же доминировать на национальной арене, как это было несколько лет назад. Этот сезон стал тревожным звоночком, но ясно дал понять: в случае отсутствия изменений следующий может получиться ещё более непростым и даже завершиться не в пользу петербуржцев.

«Динамо» уже сейчас выглядит как реальный претендент на первое место, а качественная трансферная кампания может помочь ему стать ещё сильнее. Похожая ситуация и с «Краснодаром», которому может помешать только определённая зацикленность Сергея Галицкого на атакующем футболе. По слухам, летом укрепиться собирается «Спартак», чьё руководство готово потратить на новых исполнителей около €20 млн, весной здорово выглядел «Локомотив». И на фоне этого «Зениту» уж точно не стоит сидеть сложа руки.

Необходимым кажется как поиск замены уже пресытившимся победами легионерам, так и не приносящим пользу россиянам. Ко двору явно не пришёлся выцепленный из «Краснодара» Ильзат Ахметов, былой уровень уже не демонстрирует Александр Ерохин, реализовать свой потенциал пока не сумел Александр Коваленко. Явно неидеально выглядела оборона, впервые за долгие годы представшая без однозначного лидера, какими ранее были Бранислав Иванович и Деян Ловрен. Решения ждёт и проблема отсутствия стабильного голкипера, появившаяся со времён ухода Вячеслава Малафеева.

Да, некоторые эксперты видят корень проблем «Зенита» в их главном тренере, но найти достойную альтернативу Сергею Семаку будет крайне сложно. На протяжении последних лет он демонстрировал способность находить общий язык как со звёздными иностранцами, так и перспективными россиянами. И уж точно не покинет свой пост летом. Особенно после того, как с ним был заключён новый долгосрочный контракт до 2030 года.

Поэтому логичным видится если не кардинальная, то частичная перестройка состава и приглашение как новых звёздных легионеров, так и сильных россиян. Уже год обсуждаются потенциальный переезд в Северную столицу Константина Тюкавина и Сергея Пиняева, сватали туда и Фёдора Чалова, а в последнее время появляются и разговоры о возможном трансфера лучшего ассистента РПЛ — Максима Глушенкова. Говорится о намерении сине-бело-голубых заполучить флангового защитника «Краснодара» Сергея Волкова, а также голкипера «Балтики» Евгения Латышонка. И хотя пока большинство слухов опровергаются, летом всё может измениться.