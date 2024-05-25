Ротенберг: «Зенит» подтверждает звание лучшей команды России

Главный тренер ХК СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Это был удивительный, сложнейший сезон, и тем достойнее и почётнее это золото. Петербург подтверждает звание спортивной столицы, «Зенит» подтверждает звание лучшей команды страны. Искренне желаю сине‑бело‑голубым сохранить эту чемпионскую поступь и продолжать радовать нас своими многочисленными победами!» — написал Ротенберг в своём Telegram‑канале.

«Зенит» обыграл «Ростов» со счётом 2:1 и завоевал золотые медали РПЛ в шестой раз подряд.

Это стало возможным благодаря результату матча между «Динамо» и «Краснодаром», где бело-голубые уступили со счётом 1:0.

Ранее глава РПЛ Алаев поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России.