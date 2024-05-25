Кассьерра стал лучшим бомбардиром РПЛ

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра стал лучшим бомбардиром завершившего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

В активе форварда 21 гол в национальном первенстве, и он на шесть мячей опередил ближайшего преследователя в лице Константина Тюкавина.

В октябре колумбиец выдал серию из пяти матчей подряд с забитыми мячами.

А во встрече 29-го тура с «Ахматом» стал первым в XXI веке автором пента-трика в чемпионате России.

При этом в предыдущем розыгрыше РПЛ он отличился всего дважды.

Ранее «Зенит» повторил достижение «Спартака» по количеству чемпионств России.