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Кассьерра стал лучшим бомбардиром РПЛ

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Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра стал лучшим бомбардиром завершившего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Кассьерра стал лучшим бомбардиром РПЛ
  • РИА Новости

В активе форварда 21 гол в национальном первенстве, и он на шесть мячей опередил ближайшего преследователя в лице Константина Тюкавина.

В октябре колумбиец выдал серию из пяти матчей подряд с забитыми мячами.

А во встрече 29-го тура с «Ахматом» стал первым в XXI веке автором пента-трика в чемпионате России.

При этом в предыдущем розыгрыше РПЛ он отличился всего дважды.

Ранее «Зенит» повторил достижение «Спартака» по количеству чемпионств России.

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