Колосков: нельзя назвать «Зенит» однозначным фаворитом суперфинала Кубка России

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о суперфинале Кубка России с участием «Зенита» и «Балтики».

«В матчах Кубка России, когда всё решается в одной игре, однозначного фаворита нет. Поэтому «Зенит» нельзя назвать таким. Только на бумаге. А как там будет на самом деле — непредсказуемо. Понятно, что уровень соперников разный, но и со «Спартаком» у «Балтики» был разный уровень, но они же смогли выйти в финал», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

Он также подчеркнул, что у команд равные шансы на победу до начала очной встречи.

Встреча между командами пройдёт 2 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Начало — в 18:00 мск. Главным судьёй матча назначен Сергей Карасёв.

Ранее сообщалось, что РФС реализовал свыше 30 тыс. билетов на суперфинал Кубка России.