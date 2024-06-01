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Колосков: нельзя назвать «Зенит» однозначным фаворитом суперфинала Кубка России

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Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о суперфинале Кубка России с участием «Зенита» и «Балтики».
Колосков: нельзя назвать «Зенит» однозначным фаворитом суперфинала Кубка России
  • РИА Новости

«В матчах Кубка России, когда всё решается в одной игре, однозначного фаворита нет. Поэтому «Зенит» нельзя назвать таким. Только на бумаге. А как там будет на самом деле — непредсказуемо. Понятно, что уровень соперников разный, но и со «Спартаком» у «Балтики» был разный уровень, но они же смогли выйти в финал», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

Он также подчеркнул, что у команд равные шансы на победу до начала очной встречи.

Встреча между командами пройдёт 2 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Начало — в 18:00 мск. Главным судьёй матча назначен Сергей Карасёв. 

Ранее сообщалось, что РФС реализовал свыше 30 тыс. билетов на суперфинал Кубка России.

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