Стали известны все участники РПЛ сезона-2024/25

Определились 16 клубов, которые примут участие в розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2024/25.

Сегодня стал известен последний участник РПЛ. «Пари НН» сохранил прописку в лиге, обыграв по сумме двух матчей тульский «Арсенал».

В следующем сезоне чемпионата России сыграют: «Акрон», «Ахмат», «Динамо» Махачкала, «Динамо» Москва, «Зенит», «Краснодар», «Крылья Советов», «Локомотив», «Оренбург», «Пари НН», «Ростов», «Рубин», «Спартак», «Факел», «Химки» и ЦСКА.

Напомним, что действующим чемпионом страны является «Зенит». Серебряные медали завоевал «Краснодар». Третье место заняло «Динамо».

Ранее сообщалось, что «Акрон» проиграл «Уралу», однако сумел впервые в истории пробиться в РПЛ.