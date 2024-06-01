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Стали известны все участники РПЛ сезона-2024/25

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Определились 16 клубов, которые примут участие в розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2024/25.
Стали известны все участники РПЛ сезона-2024/25
  • РИА Новости

Сегодня стал известен последний участник РПЛ. «Пари НН» сохранил прописку в лиге, обыграв по сумме двух матчей тульский «Арсенал».

В следующем сезоне чемпионата России сыграют: «Акрон», «Ахмат», «Динамо» Махачкала, «Динамо» Москва, «Зенит», «Краснодар», «Крылья Советов», «Локомотив», «Оренбург», «Пари НН», «Ростов», «Рубин», «Спартак», «Факел», «Химки» и ЦСКА.

Напомним, что действующим чемпионом страны является «Зенит». Серебряные медали завоевал «Краснодар». Третье место заняло «Динамо».

Ранее сообщалось, что «Акрон» проиграл «Уралу», однако сумел впервые в истории пробиться в РПЛ.

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