Бушманов — о возможном переходе Соболева в «Зенит»: €30 млн на дороге не валяются

Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов прокомментировал возможный переход нападающего красно-белых Александра Соболева в «Зенит».

«Если «Спартаку» предложат за Соболева такие деньги, надо подумать, как минимум. Всё-таки €30 млн на дороге не валяются. Что касается невзрачной игры Александра в завершившемся сезоне, то на действиях команды в атаке весной сильно сказалась потеря Квинси Промеса. Она создавала меньше моментов и забивала реже.

И, к сожалению, в составе красно-белых на сегодняшний день не так много по-настоящему результативных исполнителей. Но думаю, коллектив под руководством Деяна Станковича ждёт серьёзное обновление. Наверняка нас ждут приобретения. Не исключено и усиление линии атаки. Но по степени незаменимости сравнить Соболева с Промесом нельзя», — заявил Бушманов RT.

Ранее Бушманов объяснил, почему Соболева и Кассьерру сложно будет использовать в паре в «Зените».