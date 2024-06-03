Бушманов объяснил, почему Соболева и Кассьерру сложно будет использовать в паре в «Зените»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов высказал предположение, почему нападающего красно-белых Александра Соболева и форварда Матео Кассьерру будет сложно использовать в паре в «Зените».

«Мы не знаем, возможно, у Кассьерры есть какие-то предложения со стороны. В таком случае «Зенит» вполне способен продать легионера и заработать на нём. В этом случае Соболев им пригодится. Представить же их действующими в паре сложно. Да, вспоминается пара Сердара Азмуна и Артёма Дзюбы, но они всё-таки были разноплановыми нападающими. Матео же с Александром будут дублировать друг друга. Поэтому вместе их будут выпускать, разве что когда потребуется взломать насыщенную оборону. В основе — вряд ли», — заявил Бушманов RT.

Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет приобрести нападающего «Спартака» Соболева.