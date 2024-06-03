Червиченко: €30 млн за Соболева от «Зенита» — тройная переплата

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о том, что нападающий красно-белых Александр Соболев может продолжить карьеру в «Зените».

«Соболев, конечно, получше Ивана Сергеева, который пришёл в гранд примерно таким же путём — через «Крылья Советов». Кассьерра, на мой взгляд, выглядит предпочтительнее. Но €30 млн за Соболева — это тройная переплата. Понятно, что «Зенит» богатый и его все расчехляют на деньги. Не исключено, что мы являемся свидетелями агентских игр, чтобы выбить Александру условия получше в «Спартаке». Думаю, петербуржцев, если не уйдёт Кассьерра, он не усилит», — заявил Червиченко RT.

Ранее бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов объяснил, почему Соболева и Кассьерру сложно будет использовать в паре в «Зените».