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Червиченко: €30 млн за Соболева от «Зенита» — тройная переплата

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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о том, что нападающий красно-белых Александр Соболев может продолжить карьеру в «Зените».

«Соболев, конечно, получше Ивана Сергеева, который пришёл в гранд примерно таким же путём — через «Крылья Советов». Кассьерра, на мой взгляд, выглядит предпочтительнее. Но €30 млн за Соболева — это тройная переплата. Понятно, что «Зенит» богатый и его все расчехляют на деньги. Не исключено, что мы являемся свидетелями агентских игр, чтобы выбить Александру условия получше в «Спартаке». Думаю, петербуржцев, если не уйдёт Кассьерра, он не усилит», — заявил Червиченко RT.

Ранее бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов объяснил, почему Соболева и Кассьерру сложно будет использовать в паре в «Зените».

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