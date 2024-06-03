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Червиченко не считает Соболева незаменимым футболистом для «Спартака»

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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о нападающем Александре Соболеве.

«Всё зависит от того, кого купит «Спартак». Если Соболев уйдёт, а на замену ему возьмут второго такого форварда, как Манфред Угальде, это станет трагедией. Пока покупка костариканца, мягко говоря, себя не оправдала. Он забил всего один мяч, да и тот в Кубке России. Дороговато вышло… Если клуб ещё раз-два отчебучит подобное, будет смех на всю страну.

Соболев никогда и не являлся незаменимым исполнителем для красно-белых. Временами он был хорош и даже брал на себя функции лидера, но потом подугас. Сказался то ли конфликт с Гильермо Абаскалем, то ли уход друга Георгия Джикии. Александр не мог не спроецировать данную ситуацию на себя. Но в завершившемся сезоне он никак себя не проявил. Да и моложе Соболев не становится. С каждым годом его функциональное состояние будет только хуже. Это объективное положение вещей. Клубу вообще надо задуматься о смене половины состава», — заявил Червиченко RT.

Ранее Червиченко прокомментировал информацию о том, что Соболев может продолжить карьеру в «Зените».

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